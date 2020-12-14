8 رؤساء لمجلس الأمة خلال 15 فصلاً تشريعياً

وطن النهار

مع افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر غدا، من المقرر اختيار رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وأمين السر ومراقب المجلس في الجلسة الاولى.

ووفق تقرير اعدته شبكة الدستور تعاقب 8 رؤساء على رئاسة مجلس الأمة منذ بداية الفصل التشريعي الأول عام 1963 وعلى مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا، وجاءت آلية اختيار منصب رئيس المجلس 11 مرة بالانتخاب و5 مرات بالتزكية.

ومن حيث عدد مرات تولي المنصب كان جاسم الخرافي أكثر من تولى رئاسة المجلس في 5 فصول تشريعية متتالية (الفصل التشريعي التاسع 1999-2003، العاشر 2003- 2006 والحادي عشر 2006-2008 والثاني عشر 2008-2009 والثالث عشر 2009-2011)، حيث فاز بالانتخاب في الفصول التشريعية التاسع والحادي عشر والثاني عشر وبالتزكية في الفصلين التشريعيين العاشر والثالث عشر.

وجاء في الترتيب الثاني من حيث عدد مرات الفوز بالرئاسة النائب أحمد السعدون الذي حصل على الرئاسة 3 مرات (الفصل التشريعي السادس 85-86 والسابع 1992-1996 والثامن 1996-1999) حيث فاز لأول مرة في الفصل التشريعي السادس عام 1985 بالتزكية وبالانتخاب في الفصلين التشريعيين السابع والثامن.

وفاز الرئيس الأسبق خالد صالح الغنيم بالرئاسة في الفصلين التشريعيين (الثالث 1971- 1975 والرابع 1976-1981).

وفاز مرزوق الغانم برئاسة المجلس في الفصلين التشريعيين (الرابع عشر 2013-2016 والخامس عشر 2016-2020).

وفاز 4 نواب بالرئاسة مرة واحدة وهم عبد العزيز الصقر الذي فاز بالتزكية برئاسة أول فصل تشريعي (1963-1965)، وسعود العبدالرزاق الذي تولى رئاسة المجلس بالتزكية مكملا الفصل التشريعي الاول (1965-1967) وترأس المجلس احمد السرحان في الفصل التشريعي الثاني (1967-1970). وفاز محمد العدساني برئاسة مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس (1981-1985).

نائب الرئيس

وبالنسبة لمنصب نائب رئيس مجلس الامة فقد فاز به 13 نائباً في 15 فصلا تشريعيا من بين 32 نائبا تنافسوا على المنصب وحسمت المنافسة على المنصب 3 مرات بالتزكية ومرة واحدة بالقرعة كما تم حسم المنصب بالانتخاب 12 مرة منها 6 مرات من الجولة الاولى و6 مرات من الجولة الثانية.

وفاز بالمنصب مرتين كل من النواب السابقين أحمد السعدون وصالح الفضالة ومشاري العنجري فيما فاز بالمنصب مرة واحدة كل من النواب السابقين سعود العبدالرزاق وأحمد السرحان وخالد الغنيم ويوسف المخلد وطلال العيار ود. محمد البصيري وفهد اللميع وعبدالله الرومي ومبارك الخرينج وعيسى الكندري.

وفي التفاصيل فقد حصل سعود العبدالرزاق على منصب نائب رئيس مجلس الأمة في اول فصل تشريعي في الفترة من(1963- 1965) بعد منافسة مع النائب السابق جاسم القطامي، بينما فاز النائب احمد السرحان بالمنصب في الفصل التشريعي نفسه بالتزكية في الفترة من (1965-1967) عقب تولي العبدالرزاق رئاسة المجلس بعد استقالة عبدالعزيز الصقر في يناير 1965.

وفاز خالد الغنيم بالمنصب في الفصل التشريعي الثاني (1976 -1970) من الجولة الأولى بعد منافسة مع كل من عبد اللطيف الكاظمي ومبارك الحساوي.

وفي الفصل التشريعي الثالث ( 1971- 1975) فاز يوسف المخلد بالمنصب من الجولة الثانية وتنافس معه النائب السابق مبارك الحساوي، وفي الفصل التشريعي الرابع (1976-1981) حصل أحمد السعدون على المنصب من الجولة الثانية نظرا لوجود 5 متنافسين على المنصب.

واحتفظ النائب أحمد السعدون بالمنصب للمرة الثانية في الفصل التشريعي الخامس(1981-1985 ) بالتزكية عقب خسارته منصب الرئاسة، بينما فاز صالح الفضالة بالمنصب لأول مرة في الفصل التشريعي السادس (1985-1986) في الجولة الثانية وتنافس معه النائب السابق خالد الجميعان، وفي الفصل التشريعي السابع (1992-1996) حصل الفضالة على المنصب بالتزكية.

أما في الفصل التشريعي الثامن (1996-1999) فقد فاز بالمنصب طلال العيار بعد منافسة مع النائبين السابقين د. عبد المحسن المدعج وعبدالعزيز المطوع، بينما في الفصل التشريعي التاسع (1999-2003) فقد فاز بالمنصب النائب مشاري العنجري في جولة الإعادة بعد منافسة مع طلال العيار.

وفي الفصل التشريعي العاشر (2003- 2006) احتفظ العنجري بمنصب نائب الرئيس بفوزه بعد الجولة الثانية له بالقرعة مع منافسه طلال العيار.

وفي الفصل التشريعي الحادي عشر( 2006-2008) فاز د. محمد البصيري بالمنصب بعد منافسة مع منافسه صالح الفضالة، أما في الفصل التشريعي الثاني عشر(2008-2009) فقد فاز بالمنصب النائب السابق فهد اللميع في الجولة الثانية بعد منافسة مع النائب السابق خالد السلطان.

في الفصل التشريعي الثالث عشر(2009-2011) فاز بالمنصب النائب عبد الله الرومي في الجولة الأولى بعد منافسة مع النائبين خلف دميثير و د. معصومة المبارك، وفي الفصل التشريعي الرابع عشر(2013-2016) فاز بمنصب نائب الرئيس النائب مبارك الخرينج بعد جولة إعادة مع النائب السابق كامل العوضي.

وفي الفصل التشريعي الخامس عشر (2016-2020) فاز بمنصب نائب رئيس المجلس النائب عيسى الكندري في الجولة الثانية نتيجة عدم الحصول على الأغلبية المطلقة بعد منافسة مع النائب السابق د.جمعان الحربش.

أمين السر

أما بالنسبة لمنصب أمين السر فعلى مدار تاريخ الحياة النيابية تقلد امانة السر 32 نائبًا منذ الفصل التشريعي الأول، وجاءت آلية اختيار منصب أمين السر في 15 فصلًا تشريعيًّا منذ بدء الحياة النيابية 44 مرة بالانتخاب و17 بالتزكية.

وجاء النائب د. عودة الرويعي في صدارة من تولوا المنصب حيث فاز به في الـ 5 أدوار انعقاد من الفصل التشريعي الخامس عشر، يليه النائب عبد الباقي النوري بـ 4 أدوار انعقاد وهي دور الانعقاد الثاني والثالث والرابع والخامس التكميلي من الفصل التشريعي الأول، كما تولى 4 نواب المنصب في 3 أدوار انعقاد وهم عباس مناور في أدوار الانعقاد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس التكميلي من الفصل التشريعي الثاني.

كما جاء صياح أبوشيبة في أدوار الانعقاد الثالث والرابع والخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس وأحمد باقر في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي السابع ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن وخلف دميثير في دوري الانعقاد الأول والرابع من الفصل التشريعي العاشر ودور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وتولى المنصب 14 نائبًا في دوري انعقاد هم يوسف الرفاعي في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الأول وخالد المسلم في دوري الانعقاد الرابع والخامس التكميلي من الفصل التشريعي الثاني وإبراهيم خريبط في دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الثالث وبدر المضف في دوري الانعقاد الرابع والخامس التكميلي من الفصل التشريعي الثالث وطلال العيار في دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي السابع ومرزوق الحبيني في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي السابع وبدر الجيعان في دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الثامن.

وتولى مبارك الخرينج في دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي التاسع وعادل الصرعاوي في دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي العاشر وروضان الروضان في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر ودليهي الهاجري في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر وعدنان عبدالصمد في دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر ويعقوب الصانع في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر وعادل الخرافي في دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر.

وتولى المنصب 12 نائبًا لدور انعقاد واحد هم راشد الحجيلان في دور الانعقاد الخامس التكميلي من الفصل التاسع وسامي المنيس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث وأحمد السرحان في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول وخالد الفهيد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع وعيسى بهمن في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع وفيصل القضيبي في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس وسالم الحماد في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس وفيصل الدويش في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وراشد الجويسري في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وأحمد المليفي في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر وحسين الحريتي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر وعلي الراشد في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر.

وشهد منصب أمين سر مجلس الأمة إعادة انتخاب أكثر من مرة حيث تم انتخاب أمين السر في جلسة 17 مارس 1964 في دور الانعقاد الثاني من الفصل الأول وذلك لتولي النائب يوسف الرفاعي منصب وزير البريد والبرق والهاتف وتم إعلان فوز النائب عبد الباقي عبد الله النوري.

وفي دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول بجلسة 2 مارس 1965 تمت تزكية النائب عبد الباقي النوري بمنصب أمين السر بعد تولي أحمد السرحان منصب نائب المجلس.

وفي دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر تمت إعادة انتخاب أمين السر في جلسة 10 مايو 2011 وذلك لتولي النائب علي الراشد منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتم إعلان فوز النائب عدنان عبد الصمد.

مراقب المجلس

وكذلك من المقرر اختيار مراقب مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية.

وعلى مدار تاريخ الحياة النيابية تولى منصب مراقب مجلس الأمة 21 نائبًا، وجاءت آلية اختيار منصب مراقب المجلس 32 مرة بالانتخاب و 27 مرة بالتزكية.

وتصدر فلاح الحجرف النواب الذين تقلدوا منصب المراقب حيث فاز بالمنصب في 6 أدوار انعقاد هي الثاني والثالث والرابع والخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس ودوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي السادس يليه النائب أحمد الفوزان في الـ 5 أدوار انعقاد من الفصل التشريعي الأول والنائب إبراهيم خريبط في الـ 5 أدوار انعقاد من الفصل التشريعي الثاني والنائب نايف المرداس في الـ 5 أدوار انعقاد من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وتقلد النائب محمد الرشيد المنصب في 4 أدوار انعقاد هي دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث وأدوار الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس والنائب علي المواش في 4 أدوار انعقاد وهي دور الانعقاد الثاني والثالث والرابع والخامس التكميلي من الفصل التشريعي الثالث والنائب سالم الحماد في 4 أدوار انعقاد وهي دور الانعقاد الأول والثاني والثالث والرابع من الفصل التشريعي السابع والنائب محمد هادي الحويلة في 4 أدوار انعقاد وهي دورا الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر ودورا الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر.

وتولى النائب مخلد العازمي المنصب في 3 أدوار انعقاد هي دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن ودورا الانعقاد الأول والثالث من الفصل التشريعي التاسع.

وتقلد النائب هادي الحويلة المنصب مرتين هما دورا الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثامن والنائب خلف دميثير مرتين في دوري الانعقاد الرابع والخامس التكميلي من الفصل التشريعي التاسع والنائب باسل الراشد مرتين في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي العاشر والنائب عبد الواحد العوضي مرتين في دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي العاشر والنائب مبارك الخرينج مرتين في دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر والنائب علي العمير مرتين في دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر والنائب سعود الحريجي مرتين في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر.

وتولى النائب عدنان عبدالصمد المنصب مرة واحدة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي التاسع والنائب على الدقباسي مرة واحدة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر والنائب عبد الباقي النوري مرة واحدة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول والنائب أحمد لاري مرة واحدة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر والنائب عبد الله التميمي مرة واحدة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر.

