«الصحة» فحصت النواب قبل جلسة الافتتاح غداً

وطن النهار

قامت وزارة الصحة امس بفحص اعضاء مجلس الأمة بالاضافة الى 200 موظف من العاملين في مجلس الأمة للتأكد من سلامتهم قبل جلسة الافتتاح للمجلس المقرر عقدها غدا الثلاثاء.

من جانب آخر نظمت الأمانة العامة لمجلس الأمة لقاء تعريفيا للأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس لاطلاعهم على تطورات وآليات العمل في المجلس.

وقدم الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري بمشاركة الأمناء العامين المساعدين وعدد من المسؤولين عرضاً وشرحاً للتقنيات الحديثة في قاعة عبدالله السالم وآلية عمل اللجان والنظم الادارية والمالية في الأمانة.

واطلع النواب على الخدمات الاعلامية والفنية التي تقدمها لهم الأمانة العامة لمجلس الأمة من اجل دعمهم ومساندتهم في اداء مهامهم البرلمانية.

وأكد الأمين العام علام الكندري خلال اللقاء حرص الأمانة على تذليل العقبات وتقديم الدعم للنواب بما يمكنهم من اداء دورهم التشريعي والرقابي في بيئة برلمانية مناسبة.

ومن جهتهم اشاد النواب الحضور باستعدادات الأمانة العامة لمجلس الأمة وما شهدته من تطورات في النظم الادارية والمالية والتقنيات الحديثة المستخدمة، معربين عن شكرهم لأمانة مجلس الأمة وما تبذله من جهود لخدمة ودعم النواب.

