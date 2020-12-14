الطريجي: تغليب الحكمة والعقل

وطن النهار

دعا النائب د. عبدالله الطريجي الحكومة الجديدة المرتقبة الى قراءة نتائج الانتخابات والتعاطي معها بحكمة وواقعية، مشددا على ضرورة تقدير احترام الارادة الشعبية التي تجلت في صناديق الاقتراع. واعرب الطريجي عن امله وثقته في النواب بتغليب الحكمة والاستماع الى صوت العقل وتجنب التصريحات التي لا تخدم القضايا التي يتم تبنيها ونتطلع الى تحقيقها. وأكد ان الحكمة والروية هما ما تحتاجه الكويت في هذه المرحلة، لاسيما ونحن نشهد مرحلة جديدة تتطلب رؤية واضحة وتعاطيا مختلفا مع الأحداث، مشيرا الى ان جميع الاطراف مطالبة بتكريس منهج في علاقة السلطتين يحقق السلم المجتمعي والاصلاح السياسي، اذ ان الكويت أمانة في أيدي السلطتين.