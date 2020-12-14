شكسبير والنفس البشرية

آراء

يكاد يقرّ رجال الأدب في زماننا هذا وبالإجماع تقريبا لوليم شكسبير أنه أعظم عباقرة الأدب العالمي قاطبة، فما سر هذه العبقرية الفذة؟!

إن عبقرية شكسبير الانكليزي المولد والوفاة، راجعة لإدراكه أسرار النفس البشرية التي اتخذها موضوعا لمسرحياته الرائعة، وكذلك لأن سليقته اللغوية السليمة هدته إلى انتقاء اللفظة المحكمة المبيّنة للمعنى المقصود، وهذا وذاك قمة النبوغ الأدبي!

فالرجال والنساء الذين يعمرون مسرحياته يمثّلون الجنس البشري في كل زمان ومكان، فهو في مسرحية «هاملت»- على سبيل المثال – حشد في صفحاتها كل دوافع النفس البشرية بتمام تناقضاتها أو درجاتها من حب وطمع وغرور وتواضع وإخلاص وخيانة وجرأة وخوف .... بحيث يرى كل منا فيها،صورة لدوافعه وسلوكه وهواجسه في مرحلة أو أكثر من مراحل حياته، رغم أنه كان يعيش في القرنين السادس عشر والسابع عشر أي منذ عام 1564 وحتى 1616 ميلادي ونحن نعيش في القرنين العشرين والحادي والعشرين!

وفي مسرحية «الملك لير» بيّن لنا شكسبير ما يمكن أن تكون عليه حالة الوالد إذا ما قسّم ملكه وماله بين أبنائه وبناته قبل موته، معتمدا على حبّ الولد لوالده وهو يراه زيفا، وبهتانا لا يمت للحقيقة بصلة!

فقد قسّم «لير» ملكه بين بناته وهو حي يرزق.. مراهنا على حبّه لهن، وحبهن له، فلما أراد بعد ذلك العيش في كنف إحدى بناته.. ضاقت به الأولى ثم نهرته الثانية ثم طردته الثالثة، فراح المسكين.. وقد صار عجوزا معوزا، لا يملك ولا يحكم.. من هول الصدمة غير المتوقعة بالمرة ؛ نظرا لما كانت محبته لهن أو محبتهن له قبل توزيع الإرث والملك عليهن. . راح المسكين يهذي في الأرض العراء..!

وما لبث هذيانه ان صار جنونا صريحا.. إذن؛ حبّ الولد لأبيه ليس حقيقة بالمطلق.. لكن حبّ الوالد لولده هو الحقيقة المطلقة في كل زمان ومكان..

الولد.. يريد أباه قويا وغنيا.. فلمّا يضعف أو يفقر.. لا يريده..! بل ويحاول أن يتجاوزه ويعزله عن الحياة والناس..! حقيقة مؤلمة .. لكنها واقعة.. للأسف الشديد..!

وشكسبير في هذه المسرحية – المترجمة إلى العربية وإلى لغات كثيرة أخرى– يبيّن لكل مشتغل في الأدب... كيف يكون الخيال خلقاً؛ فالملك لير لم يكن ملكا حقيقيا من أصحاب العروش الذين عرفهم التاريخ وسجّلهم في سفره الطويل، بل خلقه شكسبير بخياله الخصب؛ ليصور ما يمكن أن تكون حالة الوالد إذا ما خدع بحب أبنائه وبناته الزائف، أو المتغير إما جهلا وإما طمعاً ..وقسّم ملكه بينهم في حياته..!

وعليه، فإن كان الأدب خيالا أو عنصره الرئيس هو الخيال، فهو الخيال الهادف أو الممتع والمفيد في آن واحد!

إن القارئ لمسرحيات شكسبير والمتفهم لها سيكون قد قام بخير دراسة للنفس الإنسانية... فكل ما يمكن ان نشعر به في دخيلة أنفسنا ونريد التعبير عنه بعبارات محكمة وسليمة لابد أن يكون قد جرى على سنان قلم وليم شكسبير وهذا سر عالمية مسرحياته وخلودها مئات السنين ورغم هذا – وغيره موجود- نجد كتب الأدب العربية في مدارسنا الثانوية تخلو من أي مسرحية من مسرحيات شكسبير، وهذا شيء مؤسف، نأمل تداركه في المنهاج الجديد، أمّا إذا لم يجر تدارك هذا الخطأ، فلا يسعنا سوى ترديد حكمة من حكم شكسبير الرائعة والكثيرة في إحدى مسرحياته العالمية: هناك قوة عليا تقرر مصائرنا، وعبثا نحاول أن نثنيها إلى ما نحبّ.

