النوائح المستأجرات

آراء

تقول العرب: ليست النائحة الثكلى، كالنائحةِ المُستأجَرة، والنائحة هي الباكية المولولة على فقيدها، أي: المرأة التي يموت لها قريب عزيز، فتبكي بمرارة، وحسرة على فقده.

أما النائحة المستأجرة: فهي المرأة التي امتهنت النياحة للتكسب عبر المال، فهي تأتي إلى أهل الميت لتعدد مناقبه، وتولول وسط النساء، لتضفي جواً من الحزن والأسى وتهيج المفجوعات، وهذه العادة السيئة كانت سائدة في الجاهلية، ثم جاء الإسلام وحرمها ونهى عنها، ونحن نرى النائحات المستأجرات الذين يتباكين على عهد سابق، بأحاديث تضحك منه الثكلى وتسقط منه الحبلى ويشيب منه الاقرع، يزيفون ويلبسون الحق بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون، بما اكتسبوا من أموال السحت، حتى ان نفاقهم الإعلامي، يذكرني بالنكتة المصرية التي تقول: «شخابيط ابن سعادة حضرتك، تخطيط لمستقبلنا»، هؤلاء الإعلاميون ومشاهير السوشيال ميديا، لا يعلمون أن الشارع الكويتي، اذكى من كل هذا الهراء والزيف الذي ينسجونه ويتلونه، تلقينا حرفيا، حتى تكاد صورهم وادعاءاتهم الزائفة، يتناقلها الناس حول العبارات المتكررة، والملقنة من سيدهم وولي نعمتهم، فهي تخرج من نار واحدة ستطفأ بعد حين، بأحاديث دنُست بالجهالات، واختلطت بالضلالات، واباطيل يعلمها الشارع ويدحضها الأطفال، فليس من المقبول ولا المعقول ان تضحك على الجماهير طوال الوقت! ولا يهّولنك ما يقولونه من حرب شعواء على تيار جديد، وعهد جديد يقض ما قبله، فهم قد غدوا كالايتام لكن ليسوا على مائدة اللئام بل شرفاء، ومصلحون نرتجي منهم التغيير، جاءوا لتصحيح وضع دام لسنوات، من فساد مشرئب بالساسة والنظام العام، ومحاولة لقشع تلك الغمامات، التي لاحت على مجتمعنا الكويتي الذي لفظهم الشارع بقضهم وقضيتهم واموالهم، في زمن انحط الكرام وساد اللئام وهجر المصلحون، وجاءت النتائج فوق كل التوقعات، وهرع الناس للتغيير مع عهد جديد إصلاحي، يريدون ان يقولوا ما ترجموه في صناديق الاقتراع.. بعد ان ضاقوا ذرعا باعوانهم واعلامهم وتزييف للحقائق.. وقد تفرقوا شماطيط، ولا يتباكون على عهد قد دنا أجله، وأفل نجمه.. فولولوا.

فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي

فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لـي

لكن.. وضع تحتها الف خط، هل تصدق الدعاوى والكلمات..؟!

إما ان المال يهتز منه الرجال؟ ويغير لنا القناعات.. وقد خلت من قبلنا المثُلات! وتكررت تلك الحوادث عبر خذ وهات؟!

ستبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً

ويأتيك بالأخبار من لم تزودِ

