سماحة العفو

آراء

أحيانا يرتكب شخص ما خطأ بحقك، ثم يعتذر نادما محاولا إعاده حقِك، ولكن البعض منا يقول لن أسامحَك أبدا، اساءتـُك بحقي لا تغتفر مهما طال الزمن.

أعزائي، نحن بشر نخطئ أحيانا ونصيب وربما نحن نخطئ بحق اناسٍ ونطلب منهم العفوَ والسماحة.

اعلم أن من جاء اليك معتذرا فقد وضع ماءَ وجهِه أمامك وعَلِمَ أنه مخطئٌ بحقِك.

كن كريمَ النفسِ وسامِح فإنها تزيدُك قوةً وتواضعاً ومحبة.

يقولُ أحدُ الشعراء:

إذا كنتُ لا أعفو عن الذنبِ مِن أخٍ

وقلتُ أُكافيه فأينَ التفاضلُ

فإنْ أقطعِ الإخوانَ في كلِّ عسرةٍ

بقيتُ وحيدًا ليس لي من أُواصلُ

ولكنني أُغضي جُفوني على القذَى

وأصفحُ عمَّا رابني وأُجامِلُ

