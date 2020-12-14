كن مع الله

آراء

هذا إيجابي.. هذا سلبي مصطلحان جديدان، نرددهما دائما، بوسائل التواصل الاجتماعي، واجتماعاتنا اليومية، هل السلبي مهموم؟ وهل الإيجابي لا هم على صدره؟ سؤال يحتاج لصمت، وتفكير أكثر.

وبخبرتي البسيطة، في ساحة التعاملات الاجتماعية أن الإيجابي، شخص كان واقعيا، مسالما، مؤمنا، أخذ بالسنة النبوية الشريفة، وحاول أن يتفاءل، ويتوكل على الله، ويثق، بأن القضاء والقدر من أركان الإيمان، فنصبر ونحتسب الأجر، والله سيبدل حالنا، من حال، إلى حال، بمعنى أن الإنسان الإيجابي ربما، يكون مهموما، وعليه التزامات كثيرة ومتعب، لكن، فكر كثيرا، ووصل لقناعة، أن النقد، والتذمر، لا يغير من الأمر شيئاً، وهذا يزيد الهم هما عليك، لذا عزم على أن يكون مختلفا، ويبتسم، ويصبر، لأنه مؤمن بأن الله يبدل الرزق كله، فوثق بالله تعالى، وأصبح إيجابيا، بامتياز، وأهل المعروف بالدنيا، هم أهل المعروف بالآخرة، ومن يجعل الله له مخرجا، سيصلهم الله عزوجل إلى بر الأمان، أما الإنسان السلبي، هو ملك في التذمر، والغضب، الحزن، يمشي ليؤذي الآخرين بسوء خلقه، وحروفه، لا يحمد الله عزوجل على النعم والعافية، وهذا قنبلة موقوتة، تدمر من حولهم، ومن حوله، سينقل هذا التذمر، لأشخاص بعدهم، وتنتقل، وتنتقل، إلى أن نصبح مجتمعا، به حزن، لذا لماذا كل ذلك!؟ ابتعدوا عنه، تجنبوه، تذكروا، أن الله بيده الخير كله وكونوا على حب وود وتفاءلوا تكونوا بخير.

بقلم : منال البغدادي