«كورونا» أعاد ترتيب العالم!

آراء

يجمع العديد من المراقبين على أن جائحة كورونا أحدثت صدمة لدول العالم وكشفت الكثير من الخلل البنيوي في أنظمتها الصحية والوقائية وفي اقتصادها الذي انهار خلال أسابيع وخاصة في دول الغرب التي كنا مبهورين بها وبعصريتها وشغلتنا بموضتها ورياضتها حتى خُيل لنا أنها فوق الوصف والنقد وذلك لمثالية زائفة خلقناها لها في ذهننا نحن ورسخناها في قناعاتنا ربما لشعورنا كمجتمعات بالنقص وعدم الثقة بالنفس وبقدراتنا على الابتكار والابداع، فذهلنا بريقها ونظرنا لها أنها أفضل منا تقدماً وتحضراً وعقلية مبدعة حتى اجتاحها الوباء الذي أسقط ورقة التوت عنها لتتجلى لنا حقيقتها التي تؤكد أن عصريتها لا تتجاوز مساحيق التجميل وموديلات الموضة التي فُتنا بها رغم أسعارها الباهظة الثمن ليس لجودتها بل لكونها صنعت في ذلك البلد العصري الذي تسافر له أحلامنا وأمنياتنا وتتباهى به حكاياتنا لمجرد ختم دخوله على جوازات سفرنا وفي أحاديثنا الاجتماعية التي نميز بها أنفسنا على الآخرين الذين لا يملكون المال للسفر لتلك العواصم المترفة.

لقد كشفت جائحة كورونا هشاشة أنظمة تلك الدول وقلة حيلتها وغياب التنسيق والتكامل بينها لمواجهة هذا الوباء حيث تخلت كل دولة عن الأخرى لأن الرابط بينها كان مادياً قائماً على المصالح الآنية.

ان التمييز الذي نهجته بعض دول الغرب لصالح مواطنيها واعطائهم أولوية حتى في فرص التبضع من متاجر المواد الغذائية على حساب الآخرين ومنهم العرب حيث لا يسمح لهم بدخول هذه المتاجر الا عقب أن يتبضع مواطنوهم الأصليون ويغادرون المتجر يجسد روح الكراهية والعنصرية للغير، ولهذا فان التجارب والعظات تؤخذ منها الدروس والعبر ولا شك أنها لن تكون بالمجان بل ستكون على حساب اهدار الكرامة والشعور بالغبن، انها الأخلاق والقيم المؤسسة لجوهر التعامل ومعاييره اذ لن يحصل هذا التمييز في أي بلد عربي ضد مواطن غربي بل نجد من يقدمه على نفسه من باب كرم النفس وحسن التأمل الذي فرضه علينا ديننا ورسخته أصالة قيمنا وعاداتنا الاجتماعية المتجذرة في ثوابت شخصيتنا ونبل سلوكنا.

حين قلت: ان «ما بعد «كورونا» لن يكون كما كان قبلها»! كنت أعني الوعي بأهمية الاعتداد بالقيم والثقة بالنفس، وبالقدرات والمقدرات التي حين تجتمع في فعلنا وسلوكنا فانها تخلق لنا الفارق الذي يميزنا عن الغير ريادة وتطوراً ونمواً وتأثيراً وقبل ذلك كله، «ثقة بالنفس» وعدم الانبهار بالآخرين حينها نكون مؤثرين في الغير وليس متأثرين بهم فنحن منذ فجر التاريخ الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر والايمان واليقين ولهذا فاننا قادرون على أن نكون أرضاً وبشراً قبلة للقلوب والأفئدة وللعلم والمعرفة وللفكر والثقافة والمنجزات.

كلمة أخيرة أرجو من الله العلي القدير أن يكشف عن العالم أجمع من شرقه الى غربه ومن جنوبه الى شماله ووسطه هذا الوباء المعطل للحياة ولبرامج التنمية فنحن نتمنى الخير والسلام والأمن والأمان للعالم أجمع كيف لا ونحن أعزنا الله سبحانه وتعالى بان جعلنا أصحاب رسالة سماوية حملت الخير والنماء والنور والبصيرة للناس أجمعين وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطًا في فعلها وتعلمها وتكاليفها وسلوكها لا غلو ولا رهبانية.

ان الخبرات والتجارب المتراكمة التي اكتسبتها المملكة ولله الحمد والشكر ممثلة في الجهات المنظمة لمواسم الحج والعمرة على مدار السنين الطويلة ومنها القطاع الصحي والوقائي جعلها بفضل الله وتوفيقه تدير أزمة «كورونا» حتى الآن بكل اقتدار وثبات، ونسأل الله العلي القدير أن يكمل ويكلل جهودها بالنجاح والتوفيق، واذا كان لي عتاب فهو على رجال الأعمال الذين لم نسمع منهم أي مبادرة لدعم هذه الجهود وتعزيزها ومنها المستشفيات الخاصة التي لم تبخل عليها الدولة بالدعم والتشجيع وجاء الوقت الذي ترد الجميل وتضطلع بدورها الفعّال في مساندة ودعم جهود الدولة والقطاع الصحي وأن تبادر بدورها التفاعلي بذلاً وعطاءً ومن الأمور التي ينبغي أن يضطلع بها القطاع الخاص انشاء مصانع لانتاج اللوازم الوقائية للأوبئة وعدم الاعتماد على استيرادها من الخارج والله ولي التوفيق.

بقلم : جابر العلي