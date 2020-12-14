التصنيف والعجز يقودان لتغييرات اقتصادية واسعة النطاق

مال وأعمال

«تراجع التصنيف الائتماني والعجز المالي يقودان الحكومة القادمة لإجراء تغييرات جذرية في القيادات الاقتصادية، ومسؤولي الملفات المالية والتنموية على نطاق واسع، هكذا أفصحت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن رؤيتها المستقبلية بشأن التغيرات المرتقبة.

ووفق المصادر، فإن تراجع التصنيف لأكثر من مرة خلال العام الحالي، أثر سلباً على بيئة الأعمال داخل الكويت ودفع بتراجع قدرتها التفاوضية في الحصول على قروض خارجية، وهو ما دفع الحكومة لتشكيل لجان لتحسين قدرات الكويت في مجال بيئة الأعمال.

وأفادت بأن مستويات العجز المقدرة خلال العام المالي الحالي 2020/2021 بحاجة إلى إعادة نظر في الحلول التقليدية، المعتمدة على ترشيد الإنفاق ومنع الهدر، والتحول إلى قرارات قادرة على تعزيز المصدات المالية للحكومة، خاصة مع انسداد أفق التوافق بين مجلس الأمة السابق والحكومة السابقة حول إقرار قانون الدين العام، المقدم من قبل الحكومة.

واستدركت المصادر بالقول إن جائحة كورونا أوجدت فرصاً اقتصادية أمام الحكومة للتحرك عليها، خاصة قطاعات التكنولوجيا والمستلزمات الطبية وتصنيع المواد الغذائية.

ولفتت المصادر الى انه من المرتقب إجراء تغييرات واسعة النطاق على مستوى الجهات الحكومية والوزارات المسؤولة عن الملفات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية للعام المالي الحالي 2020/2021، والتي لا تزال محلك سر دون إنجاز ملموس على أرض الواقع.

وبينت أن تلك التغييرات القيادية تستهدف بالأساس مواجهة العجز المالي ووقف الهدر في المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية، مع القضاء على بيروقراطية الأداء الحكومي وتطوير قدرات الأداء الحكومي في مختلف المجالات ما ينعكس إيجاياً على تحسين بيئة الأعمال.

ومن بين الأمور المرتقب تنفيذها في المرحلة المقبلة، ما يتعلق بإعادة النظر في الجهات الحكومية متشابهة الاختصاصات والوظائف، مشيراً إلى أن دمجاً مرتقباً للجهات الرقابية التي تتشابه في وظائفها والتي تعيد تكرار نفسها بالنسبة للملاحظات على الجهات الحكومية والهيئات المستقلة التي تقع تحت رقابتها.

ولفتت الى أن دمج الجهات المتشابهة الاختصاصات والتي تتضارب في وظائفها مع بعضها البعض تشكل عبئاً على المال العام، وتؤدي إلى ترهل العمل الإداري، وتغذي في الوقت نفسه بيروقراطية الأداء الحكومي التي تعانيها بيئة الأعمال.

وأوضحت أن هناك الكثير من الملفات، تنتظر حسماً حكومياً في الفترة المقبلة، أبرزها التركيبة السكانية وتحسين سوق العمل وتنويع مصادر الدخل.

