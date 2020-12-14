أكبر مدير أصول في العالم يحذِّر المستثمرين من كارثة!

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك -أكبر مدير أصول في العالم- إن موجة الاكتتابات العامة صاحبة الارتفاعات الصاروخية خلال عام 2020 «غير مستدامة» ويمكن أن تنتهي «بالعديد من الحوادث».

وحث فينك المستثمرين خلال مؤتمر افتراضي للتكنولوجيا المالية، لإعادة تقييم الأمر قائلاً «السؤال هو: هل تسعير السوق كبير جداً من معدل النمو الذي تترقبه هذه الشركات؟»، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

وأغلقت «دورداش» على ارتفاع بنسبة 86% أعلى سعر الاكتتاب العام عند 102 دولار، فيما ارتفعت Airbnb بنسبة 143% في اليوم الأول من التداولات. وجمعت الشركتان حوالي 3.5 مليارات دولار في أول ظهور لهما في الأسواق العامة.

وبلغت قيمة «آير بي إن بي» أكثر من 100 مليار دولار، والتي قدرت قيمتها بـ 18 مليار دولار فقط خلال جولة التمويل الخاص الأخيرة في أبريل وسط وباء كورونا. وعلى الرغم من التقييمات العالية لـ Airbnb وDoorDash، فإن الشركتين ليستا مربحتين بعد. ووفقاً للملياردير، كريس ساكا، فإن الخوف من ضياع الفرصة كان السبب الرئيس وراء تكالب المستثمرين لشراء الأسهم. وفي دليل على هذا ارتفعت وثائق صندوق المؤشرات المتداولة «رينيسانس للاكتتاب»، والذي يتتبع اكتتابات الشركات الجديدة- بنسبة 111% حتى الآن، متجاوزة إلى حد كبير مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من بداية العام حتى الآن بنسبة 13%.

