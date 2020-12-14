ألمانيا تحقق في «خوذة فيسبوك»

مال وأعمال

أعلنت السلطات الألمانية المعنية بشؤون المنافسة فتح تحقيق في انتهاك مُحتمل لـ «فيسبوك» بخصوص خوذتها الجديدة اللاسلكية للواقع الافتراضي.

وقال أندرياس موندت رئيس هذه الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار إن «استخدام نظّارات أوكولوس لن يكون ممكنا من دون حساب في فيسبوك»، مشيرا إلى أن «هذا الربط بين منتجات الواقع الافتراضي وشبكة التواصل الاجتماعي قد يشكّل انتهاكا لمبدأ وجوب عدم استغلال الموقع المهيمن لفيسبوك في السوق». وهو أعلن عن نيّة الهيئة فتح تحقيق في هذا الصدد.

ويستخدم هذا الجهاز الذي يحمل اسم «أوكولوس كويست»، في جملة استخداماته، للانغماس في تصاميم غرافيكية لألعاب شديدة الدقّة.

وتثير تقنية الواقع الافتراضي اهتمام قطاعات عدّة، من ألعاب الفيديو إلى المسائل الأمنية، مرورا بالسينما والصحة والثقافة، لكنها لم تجد بعد نموذجا اقتصاديا حيويا في أوساط عامة الجمهور.

وقد طرحت «سوني» و«مايكروسوفت» و«اتش تي سي» مثلا خوذاتها الخاصة في السوق.

وبدأت «فيسبوك» تدمج منتجاتها للواقع الافتراضي التي كانت تباع على منصّة منفصلة في شبكتها العالمية للتواصل الاجتماعي، تحت مسمّى «فيسبوك رييالتي لابز».

