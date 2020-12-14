«المقاصة» دعت مساهمي «شمال الزور»

مال وأعمال

للاشتراك بخدمة تحويل الأرباح دعت الشركة الكويتية للمقاصة مساهمي شركة شمال الزور للطاقة والمياه إلى الاشتراك في خدمة التحويل الآلي للأرباح إلى الحسابات المصرفية. وأوضحت الشركة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن توزيع الأرباح النقدية قد ابتدأ اعتبارا من 9 ديسمبر الحالي، وذلك من خلال التحويل الآلي للحسابات المصرفية للمساهمين المشتركين في الخدمة فقط. لذا دعت المساهمين للاشتراك في تلك الخدمة وتحديد بنكهم المفضل ليتم إيداع الأرباح النقدية في الحساب الخاص لكل مساهم بعد تفعيل الخدمة، منوهة بضرورة مراجعة المساهمين المشتركين في الخدمة لحساباتهم المصرفية.