«KIB» كشف عن الفائزين في السحوبات الخمسة الأولى

مال وأعمال

بتاريخ 8 ديسمبر وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعـــة، أجرى بنك الكويت الدولي «KIB» في مقره الرئيسي السحب الأول لإعلان أسماء الفائزين في حملة KIBPay لشهر نوفمبر 2020. ولقد فاز بجائزة السحب الشهري بقيمة 1,000 دينار علي حمزة عباس اكبر، بينما فاز 8 عملاء بالسحوبات الأسبوعية بجائزة بلغت قيمتها 250 دينارا، وهم كل من: متعب خالد متعب الرشيدي، فريد شوقي حبشي جرجس، سعد فيصل حمد العويهان، احمد مصطفى شعار، سامي غانم غيث السويط، سيد يوسف مهدي مرتضى بهبهاني، عبدالعزيز شاكر بدران الأحمد، ومشعل كميخ نايف المطيري هذا وسيتم إيداع الجوائز النقدية في حسابات العملاء الفائزين خلال 10 أيام عمل من تاريخ السحب.

يذكر أن هذه الحملة بدأت في نوفمبر الماضي وسوف تستمر حتى يناير المقبل، وهي مصممة خصيصاً لمكافأة مستخدمي خدمة KIBPay حيث سيتم تأهيلهم لدخول السحوبات الأسبوعية ومكافأة فائزين اثنين أسبوعياً بجائزة قيمتها 250 دينارا لكل فائز، هذا إلى جانب دخول السحوبات الشهرية لمكافأة فائز واحد شهرياً بجائزة قيمتها 1,000 دينار. علماً أنه يحق للعميل الذي يفوز بأي جائزة في السحب الأسبوعي أو الشهري، المشاركة والفوز بالسحوبات القادمة سواء كانت أسبوعية أو شهرية.

وتعليقاً على السحب، صرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، قائلاً: «نسعى في «KIB» إلى مكافأة عملائنا وتقديم أفضل الخدمات والعروض الاستثنائية لهم، وذلك في إطار حرصنا الدائم على تقديم مجموعة متنوعة من الحملات التسويقية والمكافآت التي تمتد على مدار العام وتتماشى مع اهتمامات جميع العملاء. ويعتبر هذا التوجه ركنا مهماً ضمن جهودنا الرامية إلى تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا، حيث نتيح لهم إمكانية الاستفادة من خدماتنا ومنتجاتنا المختلفة إلى جانب الحصول على فرص رائعة للفوز بجوائز قيّمة.»

وأضاف توفيقي: «إن فرص الفوز بالسحوبات الأسبوعية والشهرية القادمة مازالت متاحة أمام جميع عملائنا الأفراد من مستخدمي خدمة KIBPay، حيث يمكنهم الدخول في السحب الأسبوعي بمجرد استلام عملية تحويل واحدة بقيمة 200 دينار أو أكثر عبر خدمة KIBPay وإيداعها في حسابهم خلال الفترة المحددة للسحب. أما دخول السحب الشهري فإنه يعتمد على أن يكون إجمالي التحويلات المستلمة عبر خدمة KIBPay والمودعة في حساب العميل بقيمة 2,000 دينار أو أكثر خلال الفترة المحددة لكل سحب. علماً أن العميل لا يحصل على المزيد من الفرص لدخول السحوبات إذا استلم مبلغاً يزيد عن المبلغ المحدد، وأن المبالغ المخصومة من حساب العميل عبر خدمة KIBPay أو المبالغ المحوّلة بين حساباته لدى «KIB» لا تؤهله لدخول السحوبات أيضاً.»

لابد من الإشارة إلى أن خدمة KIBPay تعتبر من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تمكّن عملاء «KIB» من استلام المبالغ خلال دقائق بمنتهى السرعة والأمان، وذلك إما عن طريق تطبيق الهواتف الذكية أو عبر مشاركة رابط الدفع من خلال البريد الإلكتروني والواتساب وغيرها من التطبيقات.

