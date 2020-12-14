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السوق الرئيس قاد البورصة لكسر احتكار «القيادية»

باسم رشاد
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الإثنين 14 ديسمبر 2020

قاد السوق الرئيس مؤشرات البورصة واستحوذ على ما يقارب من 50% من التداولات البورصة وسط اقبال كبير على الاسهم الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوزيع ارباح وذلك وذلك للاستفادة من تراجع المستويات السعرية بعد ان بلغت اسعارها مستويات مغرية بالنسبة للمضاربين.
وقال محللون ان جلسة الامس جاءت كفتح الشهية للمضاربين وذلك لجذب المستثمرين الى الاسهم المتوسطة ذات اسعار مناسبة ومشجعة على الشراء من المستثمرين الذين يسعوون للاستحواذ على الاسهم التي توزع ارباحا قبل نهاية العام. وقد انهت مؤشرات البورصة جلسة امس على ارتفاع جماعي رغم تباين التدوالات، حيث صعد مؤشر السوق الأول بمعدل 0.06 في المئة وبنحو 3.9 نقاط لينخفض من 6097.9 نقطة الى 6101.8 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.2 في المئة، وبنحو 13 نقاط من 5559.9 نقطة الى 5572.84 نقطة.
كما سجل المؤشر الرئيس صعوداً بنحو 0.7 في المئة وبنحو 31.8 نقطة من 4497.72 نقطة الى 4529.55 نقطة، كما زاد المؤشر الرئيسي 50 بـ 28.3 نقطة وبنسبة 0.6 في المئة ليرتفع من 4618.18 نقطة الى 4646.5 نقطة.


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