«بوبيان»: بدء التسجيل في «درسني مع بوبيان»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان اطلاق حملة «درسني مع بوبيان» وفتح باب التسجيل للطلبة من ابناء عملائه وغيرهم من الصف التاسع الى الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة العربية وذلك في اطار الشراكة التي اعلن عنها مسبقاً مع تطبيق «درسني» بهدف مساعدتهم على مواصلة تحصيلهم العلمي خاصة في الظروف الاستثنائية الحالية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد والتحول الى التعليم عن بعد. وقال المدير التنفيذي بادارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبة صالح البسام «منذ بدء انتشار جائحة «كورونا» وما ترتب عليها من آثار سلبية على جميع مجالات الحياة اليومية، الا اننا حاولنا منذ البداية ان نتغلب على هذه العقبات بكل الحلول الممكنة لمساعدة ابناء العملاء في امكانية العودة الى الحياة الطبيعية قدر الامكان وهذا ما تم بالفعل من خلال التعامل مع متطلبات الحياة اليومية عبر قنوات التواصل عن بعد». وأضاف انه يمكن لطلاب المرحلة الثانوية الآن التسجيل في الحملة عبر الموقع الالكتروني لبنك بوبيان www.bankboubyan.com والحصول على اشتراك شهر مجاني والتواصل مع عدد كبير مع المدرسين المعتمدين وذوي خبرة كبيرة لمساعدتهم في جميع المواد الدراسية والاستفادة من المراجعات النهائية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول. ونوه البسام الى ان بنك بوبيان وفي اطار مسؤوليته الاجتماعية حريص على دعم مختلف الشرائح التي تأثرت نتيجة الازمة التى سببها فيروس كورونا ومن اهمها الطلاب الذين تغيرت طريقة دراستهم وأصبحت اكثر صعوبة ما يستدعي دعمها بجهود اضافية من اجل زيادة تحصيلهم العلمي. ويتضمن اتفاق الشراكة اختيار 500 من ابناء العملاء وغيرهم في المراحل الدراسية المختلفة من الصف التاسع الى الثاني عشر حيث يمكنهم الحصول على اشتراك مجاني لمدة شهر في تطبيق درسني حيث سيقوم بنك بوبيان من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به باختيار هؤلاء 500 على مراحل مراعياً الفترات التى يحتاج فيها الطلاب فعلياً الى الاستعانة بالتطبيق لمساعدتهم في اداء امتحاناتهم.