«Moody's»: نظرة سلبية للبنوك الخليجية في 2021

مال وأعمال

نظرة سلبية من موديز للبنوك الخليجة العام المقبل، هذا ما اشارت اليه الوكالة في تقرير حديث حول اداء القطاع وتوقعاته المستقبلية في 2021. الوكالة اشارت في تقريرها الى ان النظرة السلبية للبنوك الخليجية تأتي مدفوعة بتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التبعات السلبية على الشركات المرتبط بتفشي جائحة «كورونا» والتي لا تنفك تلقي بآثارها على جميع القطاعات الاقتصادية. موديز ترى في تقريرها ان تراجع الايرادات النفطية القى بظلاله على الوادائع الحكومية بالبنوك والتي تمثل الجانب الاكبر من محفظة الودائع لدى القطاع المصرفي الخليجي ما اثر بالتبعية على تكاليف التمويل المرتبطة بالقطاع. التقرير اشار ايضا الى توقعات بانخفاض ربحية القطاع مع ارتفاع المخصصات وانخفاض العوائد، اذ تتوقع موديز ان يبلغ متوسط العائد على الأصول العام الجاري والمقبل حول مستويات 1.2% مقارنة مع متوسط عائد بلغ نحو 1.5% في 2019. على الجانب الأخر، تتوقع الوكالة زخما في عمليات الاندماج داخل القطاع خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالنمو الاقتصادي الضعيف واحتدام المنافسة وعدد كبير من البنوك الصغيرة التي تواجه ظروفا تشغيلية صعبة قد تفعها في نهاية المطاف نحو الاندماج. وختاما فان التقرير اشار الى ان هذه النظرة السلبية من الممكن ان تتحول الى مستقرة في حال وجود انتعاش قوي في النمو الاقتصادي وتخفيف اجراءات ضبط اوضاع المالية العامة، فضلاً عن العودة الى مستويات عالية من الانفاق الحكومي.