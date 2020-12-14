«ناسداك» حذفت 4 شركات صينية من مؤشرها

مال وأعمال

قررت بورصة ناسداك حذف 4 شركات صينية من مؤشرها وذلك تنفيذا لتوصيات السلطات الأميركية بمنع تداول أسهم هذه الشركات في الولايات المتحدة.

وفي حين لا يتم تداول هذه الشركات في بورصة ناسداك إلا أن هذه الشركات سيتم حذفها من المؤشر ابتداء من الواحد والعشرين من الشهر الحالي.

وتضم هذه الشركات كلا من الشركة الصينية لبناء الاتصالات، والشركة الصينية لبناء القطارات، بالإضافة إلى شركة بناء القطارات المملوكة للحكومة الصينية CRRC، وهي الأكبر في العالم في هذا القطاع. يأتي ذلك بعد قرار الإدارة الأميركية بحظر التعامل مع بعض الشركات الصينية وذلك لدواعي محاربة الاحتكار ومزاعم علاقاتها مع الجيش الصيني.

