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مال وأعمال

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أشار إلى أن الأمر بيد «هيئة الاستثمار» وعائده يتجاوز فوائد البنوك الأجنبية

البدر لـ «النهار»: إقراض الحكومة لا يحتاج إلى قانون


مع استمرار الحديث عن قانون الدين العام وأهميته في انقاذ سيولة الاحتياطي العام التي تعاني النضوب تقريباً، ومع أهمية صدور قانون الدين العام لسد العجز في الميزانية وتنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الايرادات في ميزانية 2020/2021، يتبادر إلى أذهان الكثيرين كلفة الاقتراض على المال العام، وخسارته المتوقعة، مع مرور الوقت مع تأخر اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاقتراض، من عدمه، خاصة وأن أسعار الفوائد بدأت في الارتفاع مرة أخرى في أسواق المال العالمية.
وفي هذا السياق، أشار عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر إلى أن كلفة الاقتراض دائما مكلف! وأوضح أن الحكومة في ظل عدم استصدار قانون الدين العام، ولا حل إذن إلا قيام احتياطي الأجيال باستثمار بعض سيولته الضخمة في اقراض الاحتياطي العام و بأسعار سوقية ملائمة تعود عليه بالعائد المناسب.
وفيما يتعلق بالعائد على الاقتراض، أشار إلى أن العائد على الاقتراض سيتجاوز حالياً العائد الذي يحصل عليه من فوائد الايداع لدى البنوك الاجنبية!!
وعما إذا كان قرار الاقتراض بحاجة إلى قانون، أشار البدر أن الأمر في تقديري بحاجة إلى قرار استثماري بحت، والأمر لا يحتاج إلى قانون أصلاً!!


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