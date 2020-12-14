«الغرفة»: تكريس مبدأ المنافسة في الخدمات بميناءي الشويخ والشعيبة

مال وأعمال

ضمن سلسلة لقاءاتها الدورية عقـدت لجنــة التجـــارة والنقـــل المنبثقــة عـن مجلـس إدارة غرفــة تجــارة وصناعـــــة الكويــــت اجتماعها الثامن لعام 2020 برئاسة خالد مشاري الخالد وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وذلك صباح أمس، وقد استعرضت اللجنة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وكان من أبرزها هو الاطلاع على قرار مؤسسة الموانئ الكويتية رقم 606/2020 الخاص بوقف القرار رقم 70 لسنة 2020 بشأن تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناءي (الشويخ – الشعيبة).

وأكدت اللجنة على أن الغرفة مع أي عمليات تطويرية لخدمات الموانئ والمرافق العامة فيها، على أن لا ينتج عن ذلك أية زيادة في التكاليف تنعكس بالتالي على المستهلك النهائي، وكذلك أن يراعى تكريس مبدأ المنافسة في تقديم الخدمات بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية لرؤية الكويت الاقتصادية.

كما أطلعت اللجنة على آخر التطورات التي تمت حول آلية إعادة فتح منفذ العبدلي في ظل جائحة كورونا، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بإعادة فتح المنفذ بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وشددت اللجنة على أهمية المنفذ الاستراتيجية لتجارة الترانزيت، وكذلك على ضرورة فتحه في أقرب وقت ممكن وفق آلية مناسبة تضمن تطبيق الاشتراطات الصحية الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، بحيث تمكن الشركات الكويتية من إعادة استخدام منفذ العبدلي لتصدير بضائعها.

وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة على أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق إمكاناتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.

