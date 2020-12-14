مصر تتلقى عروضاً من الكويت والسعودية للاستثمار في مطارين

مال وأعمال

تلقت وزارة الطيران المصرية عروضا استثمارية من الكويت والسعودية للمنافسة على مشروعات قرى بضائع بمطاري القاهرة الدولي وسفنكس (غرب القاهرة)، وفقا لتصريحات وزير الطيران محمد منار.

وقال إن وزارته تستهدف إنشاء قرى بضائع ومناطق لوجيستية بمطاري القاهرة وسفنكس على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الاستثمار لتولي تلقي العروض الاستثمارية لتنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف أنه جار توسعة مطار سفنكس بهدف استقبال 900 راكب في الساعة بدلا من 300 راكب بغرض استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الركاب مع افتتاح المتحف المصري الجديد، وفقا لجريدة الشروق.

ويجري تنفيذ مشروع الربط بين مبنى 2 بمطار القاهرة حتى الجراج متعدد الأغراض بتكلفة 170 مليون جنيه، مؤكدا افتتاح المشروع خلال شهر يونيو المقبل.

ويتضمن المشروع مشاية كهربائية بطول 310 أمتار وكوبري بطول 60 مترا وساحة انتظار 1200 متر ومناطق تجارية، وتم تنفيذ 35% من المشروع. كما قامت وزارة الطيران بافتتاح مطار البردويل بمحافظة سيناء بهدف خدمة مشروعات التنمية.

