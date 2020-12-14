«إتش إس بي سي» دشَّن «تطوَّر 2021»

مال وأعمال

أعلن برنامج «تطوَّر: بناء عقول الغد»، المقدَّم من بنك «إتش إس بي سي» بالشراكة مع منصة «بوتنشل.كوم»، تلقيه ما يزيد عن 3,000 طلب تسجيل من الطَلَبة في الكويت ودول عربية أخرى.

وشهدت النسخة الثالثة من البرنامج تزايد أعداد المشاركين الطامحين ليكونوا قادة في الابتكار الاجتماعي، الأمر الذي يعكس تنامي اهتمام وإقبال جيل الشباب على المساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل، وتزايد وعيهم بأهمية الاستدامة. كما يتميَّز البرنامج في نسخته لهذا العام بالمشاركة اللافتة للجهات الحكومية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزارات وهيئات التربية والتعليم من دول المنطقة. في هذا الصدد، دعت الجهات المنظمِّة للبرنامج الطلاب والمدرسين ليبادروا بالتسجيل قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر 2020، وعدم تفويت فرصة تنمية قدراتهم وإمكاناتهم وتعزيز مهاراتهم العملية والشخصية. وقال شادي البنّا، الرئيس التنفيذي لعمليات التمكين في «بوتنشل.كوم»: «يلعب الابتكار دوراً محورياً في تحسين حياة الناس بطريقةٍ فعالة ومستدامة، ويساعد في التغلب على التحديات العديدة التي نواجهها اليوم. ونأمل أن نُسهم من خلال برنامج «تطوَّر» في تمكين الطلاب وإتاحة المجال لهم للخروج بحلول مبتكرة. كما نشجع المُدرسين أيضاً على تسجيل طلابهم في البرنامج ودعمهم خلال فترة مشاركتهم في هذه المبادرة التنموية الهادفة». وتظهر دراسات صدرت أخيراً أنَّ حوالي 8 من أصل 10 من جيل الشباب في منطقة الشرق الأوسط يشعرون بمستوياتٍ عالية من التفاؤل حيال مستقبلهم، ويثقون بقدرتهم على المنافسة في أسواق العمل العالمية. بدورها، قالت صابرين رحمن، رئيس شؤون الاستدامة في بنك «إتش إس بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «لقد ترك إغلاق المدارس والجامعات تداعياتٍ سلبية على جيل الشباب في دول المنطقة، وأثَّر بشكلٍ كبير على نمط حياتهم وطريقة تعليمهم خلال هذه الجائحة وما بعدها. في هذا الإطار، يمكن لمهارات ريادة الأعمال الاجتماعية أن تتيح نطاقاً أوسع من الخيارات، وتعزز المرونة والسرعة في التأقلم مع المتغيرات التي أحدثها الوباء العالمي، بما يوفر لأجيال المستقبل الأدوات والمهارات اللازمة للتأقلم مع متطلبات عملية «إعادة الضبط الشاملة».

