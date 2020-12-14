انطلاق فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري الرابع 15 الحالي

مال وأعمال

تنطلق بعد غد فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري الرابع في 15 ديسمبر الحالي، عبر الأونلاين، بحضور خبراء محليين وعالميين في مجال القانون التجاري والاقتصادي.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر العديد من القضايا المهمة التي تتصل بشكل مباشر وجوهري ببيئة الأعمال الكويتية ووضع اقتراحات وحلول للتحديات التي تواجهها وشرح لبعض القوانين التي تم اقرارها في مجلس الأمة.

وبهذه المناسبة، أوضح المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الاستراتيجي لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية خليفة الياقوت أن المنتدى وفعالياته سيتطرق بالوصف والتحليل للقضايا القانونية والاقتصادية في بيئة الأعمال وعلاقتها بالتطورات الإقليمية والدولية وطرح الرؤى والتوصيات الخاصة بالحلول المطلوبة لعلاج التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن المنتدى الذي يقام في الكويت في نسخته الرابعة يتحدث فيه خبراء ومتخصصون على المستوى الكويتي والدولي في المجالين القانوني والاقتصادي أبرزهم: الدكتور محمد الفيلي والدكتور أنور الفزيع والدكتور فايز الكندري و لدكتور خليفة الحميدة و الدكتور أنس التورة و الدكتور يوسف الياقوت والدكتور فيصل الفهد ورئيس مكتب دي إل اي بايبر العالمي فرع دبي وكذلك المحامي عبدالله البكر والرئيس التنفيذي في شبكة ليكسيس نيكسيس العالمية غييوم دوروبيس وغيرهم.

وتطرق الياقوت لأبرز الموضوعات التي سيناقشها المنتدى ، والتي تعد ذات أهمية بالغة لتعزيز وتطوير البيئة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لافتاً أن تلك الموضوعات تتفق مع ما نوجهه اليوم من أزمة عالمية والوضع الاقتصادي الذي يكاد أن يكون كارثة اقتصادية لكثير من المؤسسات الاستثمارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وما نطرحه اليوم من مواضيع ستساعد لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وقال إن من بين التشريعات المهمة التي سيناقشها المنتدى قانون الافلاس الجديد و نظرة عامة حوله و أبرز النقاط الايجابية ومقارنةً مع القانون القديم.

وأوضح أن من بين الموضوعات الأخرى التي يتناولها المنتدى ( كوفيد - 19 والثورة التكنولوجية) وذلك يعني (الامتثال لقوانين خصوصية البيانات وأمن المعلومات نظراً لأهميتها في العمل الحكومي الحالي والتطور الالكتروني وذلك للحفاظ على بيئة عمل جاذبة و سرية و آمنة و هذا مهم للجانب الاقتصادي وكذلك قانون المعاملات الإلكترونية (الأنشطة الاقتصادية واتفاقيات الاستثمار).

وفيما يتعلق بالأهداف التي يسعى المنتدى لتحقيقها من خلال تلك المناقشات والموضوعات ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني السعي لتعزيز القدرات التنافسية على المدى البعيد دون اي عوائق.

واشار الى أن التركيز على هذه القوانين تساعد على تحقيق تقدماً كبيراً في مؤشر تحسين بيئة الأعمال الذي يعكس الجهود التي قامت بها الكويت.

واختتم الياقوت تصريحه بالتأكيد على أن الجلسات الثلاث التي يتضمنها المنتدى تهدف لطرح الرؤى والحلول العملية القابلة للتطبيق في تعزيز دور الكويت محلياً وإقليمياً وعالمياً على الجانب الاقتصادي والقانوني.

