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«برقان»: 5 فائزين في سحب «حساب يومي»


أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار.
وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: غسان محمد زين، حسين وليد الصايغ، يوسف حازم العشي، نبيل يوسف العبدالله، وعلي احمد محمود. بالإضافة للسحب اليومي، فإن بنك برقان يوفر السحب ربع السنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن 500 دنانير لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلاً للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.


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