العبيدي: بناء علاقات اقتصادية حقيقية بين العراق والكويت

نافذة على العراق

أكد الباحث الاقتصادي حميد فرج العبيدي، أن الكويت تتمتع بنظام اقتصادي تنموي حر يمكن من خلاله تطوير العلاقات التجارية والصناعية والزراعية مع العراق، مشيراً إلى أن لدى الكويت كفاءات استثمارية في كل التخصصات والقطاعات التي تؤهله للاستفادة من الإمكانات المتاحة في العراق.

واقترح العبيدي في حوار موسع مع «النهار»، «طريق شراكات او ائتلافات تعاونية بين الطرفين لإقامة مشاريع صناعية وزراعية وخدمية وتجارية»، مشيراً إلى أن «سوء الإدارة أدى الى استشراء الفساد وتعاظمه وهو الذي يقف حائلا دون حل كل الازمات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي بكل قطاعاته وليس قطاع الكهرباء فقط»، إليكم تفاصيل الحوار:

? اقتصاديا كيف تصف العلاقات العراقية الكويتية؟

? ان التاريخ والجغرافيا التي تربط كلاً من العراق والكويت تحتم عليهما التفكير الجدي لبناء علاقات اقتصادية حقيقية تعزز من عمق الروابط وتمحي كل الاثار السلبية التي افرزتها المرحلة الماضية فالكويت تتمتع بنظام اقتصادي تنموي حر يمكن من خلاله تطوير العلاقات التجارية والصناعية والزراعية مع العراق ولدى الكويت كفاءات استثمارية في كل التخصصات والقطاعات التي تؤهله للاستفادة من الإمكانات المتاحة في العراق ومن اجل البدء بمثل هذه الجهود اقترح ان تتم أولا عن طريق شراكات او ائتلافات تعاونية بين الطرفين لإقامة مشاريع صناعية وزراعية وخدمية وتجارية كما ان الحكومة العراقية سترحب بكل ذلك دعما لتعميق التعاون.

سرقة النفط الخام

? هل تعتقدون ان الازمة المالية خطيرة جدا وستتسبب بمشاكل اجتماعية حال استمرارها؟

? نعم ان الازمة المالية خطيرة جدا واستمرارها دون حلول عملية سيؤدي حتما الى مشاكل في كل مرافق المجتمع لكن امام الحكومة عدة خيارات للتخفيف من اثارها وتوفير الإيرادات اللازمة لدفع الأجور والرواتب على الأقل ومن اهم هذه الخيارات هي الركون الى إجراءات حاسمة بشأن السيطرة التامة على كل مرافق الدولة التي تتكفل بتحصيل إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفي كل الاتجاهات بحرا وجوا وبرا واقصد هنا المنافذ الحدودية والأرصفة البحرية في الموانئ والمجالات الجوية فضلا عن الحد من سرقة النفط الخام من قبل العصابات المنظمة التي تنتشر على طول خطوط نقل وامداد انابيب النفط وقد خطت الحكومة فعلا خطوات مهمة في مجال الغاء ازدواجية الرواتب التقاعدية وكشفت الكثير من التلاعب والتزوير بهذا الخصوص كل هذه الإجراءات اذا ما اتخذت ستؤدي حتما الى التخفيف من حدة الازمة.

? ما رأيك بالورقة الإصلاحية التي بدأ وزير المالية بالعمل عليها؟

? الورقة الإصلاحية (البيضاء) تحتوي الكثير من الإجراءات الإيجابية التي يمكن ان تساهم في الحد من العجز المالي وتطوير بعض القطاعات الاقتصادية.

? هل تعتقد ان إقليم كردستان سيلتزم بالاتفاق الاقتصادي حول النفط والإيرادات المالية؟

? ان إقليم كردستان ومنذ عام 1990 اعتاد على اتخاذ قراراته دون ان يتدخل المركز أي ان الإجراءات الحالية التي يقوم بها في التطوير والبناء مضى عليها ثلاث عقود ولن يكون من السهل التنازل عنها الا انه من الممكن ان يتم الاتفاق مع قيادة الإقليم بان يتم استقطاع نسبة من التخصيصات المالية في الموازنة لقاء الإيرادات النفطية المصدرة من قبله مع إضافة الإيرادات الناجمة عن المنافذ الحدودية وعليه يتم استقطاع هذا المبلغ شهريا وتنتهي المشكلة دون الدخول في مناقشات عقيمة حول الكمية الحقيقية للنفط المصدر او اعداد الموظفين الحقيقيين وغير ذلك.

آلاف المصانع المغلقة

? لماذا العراق لا يستطيع تفعيل صناعته وهل هناك دول تقف عائقا امام ذلك؟

? تجدر الإشارة الى ان هناك آلاف المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعود للقطاع الخاص متوقفة حاليا بل ان اغلبها قد تقادمت مكائنها وأصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي الامر الذي يعني ان تشغيلها سيؤدي الى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي لن تكون منتجاتها قادرة على مواجهة او منافسة البضائع المستوردة بعد ان تم تحرير الاقتصاد العراقي من القيود كافة حيث تم اعتماد الانفتاح الاقتصادي رافقه اجراء مهم جدا لا يخلو من الخطورة وهو اطلاق حرية التحويل الخارجي دون قيود كل ذلك ساهم في انزواء الصناعة المحلية وترديها.

? هل تؤيدون تعويم الدينار خلال المرحلة الحالية؟

? يعرف تعويم العملة بانه سعر صرفها وفقا لقوى العرض والطلب في السوق فلا تتدخل الحكومة او البنك المركزي في تحديد ذلك حيث يتم اقراره تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وعلى هذا الأساس يتغير سعر صرف العملة المحلية باستمرار ووفقا لكل تغيير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية اذ يمكن ان يتغير سعر صرف العملة عدة مرات في اليوم الواحد ولتعويم العملة شكلان أولهما (تعويم تام) أي يتم ترك سعر الصرف لقوى السوق وآليه العرض والطلب بشكل كامل دون أي تدخل من قبل الدولة او البنك المركزي وثانيهما (التعويم الموجه) وهو ان يتم ترك سعر صرف العملة لقوى السوق لكن الدولة تتدخل عبر البنك المركزي حسب الحاجة من اجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير في حجم العرض او الطلب على العملات الأجنبية ووفقا لذلك فلا اظن ان الظرف الراهن يتحمل القيام باي من هذين الشكلين للتشوه الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي مما لا ينصح في هذه المرحلة القيام بذلك .

مزاد العملة

? هل الفساد ام سوء الإدارة وراء عدم انتهاء ازمة الكهرباء؟

? نستطيع القول ان سوء الإدارة أدى الى استشراء الفساد وتعاظمه وهو الذي يقف حائلا دون حل كل الازمات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي بكل قطاعاته وليس قطاع الكهرباء فقط.

? ما رأيكم بالسياسة النقدية وهل تعتقدون ان موقف البنك المركزي خلال المرحلة الحالية هو جيد عبر اقتراض الحكومة وهل انهاء مزاد العملة سينعكس إيجابيا على العراق؟

? أولا: يقصد بالسياسة النقدية هي الكيفية التي يمكن من خلالها إدارة البنوك المركزية للسيولة التي قد تتكون من (الائتمان) او (النقد) او (الصكوك) والهدف من هذه السياسية هو تعزيز النمو الاقتصادي أي بعبارة أخرى إدارة المعروض النقدي لتحقيق ارتفاعا او انخفاضا لمنع حدوث (التضخم) وضبط الاستهلاك المحلي مما يحقق النمو الاقتصادي المطلوب لمده محددة والبنك المركزي العراقي يقوم حاليا بتسهيل مهمة اقراض الحكومة وهو اجراء سريع لابد منه في ظل تنامي الازمة المالية وتهاوي أسعار النفط التي افقدت الدولة الكثير من الإيرادات المالية.

العمالة الحكومية

? ما هو تفسيركم لظاهرة وجود ملايين الموظفين في القطاع العام؟

? هناك عرف في المجتمع العراقي ان العمل لدى الدولة هو عمل مضمون تحكمه القوانين والأنظمة ولا يخضع لقوى السوق او لتأثيرات العجز الذي تفرزه الازمات المالية ففي كل الأحوال فان الموظف الحكومي يتقاضى راتبا شهريا محددا او مضمونا بعيدا عن كل التغيرات التي تحدث في الحياة الاقتصادية سلبا او إيجابا وقد تنامى هذا العرف بعد عام 2003 حيث توقفت المصانع والمعامل الاهلية وتركت المزارع وتوابعها ولم يبق منها الا النزر اليسير فتراجعت القطاعات الصناعية والزراعية الاهلية وتسرح الكثير من الايدي العاملة وبما يربو على ستة ملايين عامل وموظف فأتجه جميعهم للبحث عن الاستقرار الوظيفي المضمون في القطاع الحكومي.

الدوائر والمؤسسات الحكومية مكدسة بالموظفين

أوضح حميد العبيدي ان هناك حقيقة لابد من إقرارها وهي ان هذا القطاع يخلو من الرقابة على الأداء او الرقابة على إنتاجية الموظف ، فالموظف الحكومي وبعد ان تكدست اعدادهم في الدوائر والمؤسسات أصبحت إنتاجيته تقترب من الصفر ان لم تكن صفرا حقيقيا ومع ذلك ليس هناك أي رادع او رقيب يمكن من خلاله احتساب قيمة العمل المنتج لكل موظف والذي يتم بموجبه منحه الراتب الشهري وهذا ما لم يحدث ابدا قياسا بالقطاع الخاص الذي لا يسمح بمثل هذه التجاوزات اثناء ساعات العمل وبهذا فالفرد يفضل دوما العمل لدى الحكومة على العمل لدى القطاع الخاص وهذه دعوة مخلصة لان تقوم الحكومة بإصلاح قوانين ونظام العمل في القطاع الخاص وتطوير نظام الضمان الاجتماعي ومنع التشوهات التي أصابها بحيث يصبح القطاع الخاص ملاذا امنا للعاملين فيه عن طريق تشريع قانون وأنظمة تغطي الحاجة الحقيقية لتطوير هذا القطاع وتخفيف الضغط على القطاع الحكومي المثقل بالبطالة المقنعة واعتقد ان البرلمان الان قد اقتنع بضرورة تشريع ذلك بعد الاحتجاجات الشعبية الكبرى.

الدينار العراقي لا يتحمل التعويم

قال حميد العبيدي ان موضوع مزاد العملة فان الامر يتمحور بالفكرة الأساسية لهذا الموضوع حول قيام البنك المركزي ببيع الدولار الى المصارف الاهلية وشركات التحويل المالي لتمويل عمليات استيراد البضائع الى العراق وفقا لوثائق واجازات استيراد تقدم لاحقا من قبل المصرف التجاري الى البنك المركزي للتأكد من ان العملية قد تمت وفقا للقانون وليس فيها أي شبهة لتهريب او غسيل أموال أي بمعنى ان المبالغ من العملات الأجنبية (الدولار حصرا) والتي تحول الى خارج العراق بواسطتها استيراد السلع المختلفة وبدلا من السعي لإلغاء هذا المزاد فالمطلوب وضع أسس ورقابة مالية وتدقيق حسابي وتقديرات حقيقية للاحتياجات الاستيرادية من السلع كافة وعدم ترك الحبل على الغارب وفي هذه المرحلة اقترح ان تقوم وزارة التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء بتقديم قوائم محددة للسلع المسموح باستيرادها وكمياتها وأنواعها لكبح جماح الاستيرادات الهائلة وغير الضرورية وتحديد المبالغ المسموح بها لاستيراد كل سلعة وستكون هذه فرصة حقيقية واجراء مهم جدا لفسح المجال امام تنمية انتاج السلع المحلية وتشغيل مصانع القطاع الخاص.