أمة 2020.. هل سيتغير؟

الاخيرة

أخشى أن تكون الليلة أشبه بالبارحة في أمة 2020، صحيح أن نسبة التغيير بعضوية المجلس في هذه الانتخابات أكبر من مجلس 2016، الا أن القول بالتغيير يصعب في هذه المرحلة المبكرة، وينبغي أن نتريث في الحكم، وأخشى أن نصل بعد عامين الى الرغبة في التغيير مجددا، فتغير الأشخاص لا يعني بالضرورة تغيرا في النهج والفكر والممارسة، فالاحتمال بالتعثر والاخفاق لا تتوفر مقومات عدم حدوثه حتى الآن، ليس تشاؤما انما هو التريث والخبرة بالامور.

تظهر نسبة التغيير في عضوية المجلس الجديد حوالي 60%، الا انها غير دقيقة في التعبير عن التغيير، اذ لم يترشح للعضوية من المجلس السابق حوالي 7 أعضاء ما يهبط بالنسبة المذكورة الى 46% وهي اقل من النصف، ثم ما ادرانا ان الجدد افضل من سابقيهم، وهذا ما يجعل الحديث عن ارادة شعبية بالتغيير حديثاً مبكراً، خصوصا اذا كان التغيير نتيجة تغيرات في الترتيبات والاستراتيجيات والتوازنات الانتخابية، وكما قلت علينا أن ننتظر ونقيم ولا نندفع حتى لا تكون خيبة الأمل كبيرة، وكأنك يا بوزيد ما غزيت.

وأنا هنا لا أقلل من شأن الأعضاء الجدد، حاشا لله، فهم من الشباب الذين يعلق عليهم الكويتيون آمالاً كبيرة في قيادة عملية التغيير والاصلاح والارتقاء بالدولة والمجتمع، وكذلك ترشيد وعقلنة الممارسة الديموقراطية وتطوير اللائحة الداخلية على نحو يعزز نظامنا الدستوري ويكرس الثقة الشعبية به، وهذا ما نتطلع اليه، واذا تم ذلك فان حديثنا عن التغيير سيكون في محله، غير أني غير متيقن أن ذلك سيحدث.

إن اليد الواحدة لا تصفق، فالمجلس الجديد، وان كان فعالاً فلابد أن تكون الحكومة كذلك، فهما شريكان في النجاح والفشل، ولكي تكون الحكومة فعالة، ينبغي أن تتوفر في تشكيلها وفي آدائها معايير الجودة والكفاءة والرؤية الواضحة والرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا ما نتطلع له في التشكيل الحكومي، ولكي ينجح الشريكان، المجلس والحكومة، فان عليهما العمل بتعاون دستوري بناء يكفل التقدم في معالجة الأولويات الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، والاستعداد واليقظة للتطورات الاقليمية المحيطة، فالمواطن يجب أن يشعر بالرفاه والأمن والا سيتحول من التفاؤل بالتغيير الى اليأس والاحباط.

ان التفاؤل مطلوب، والتغيير للافضل مطلوب، والاصلاح الجاد مطلوب كذلك، فنحن ولله الحمد بدأنا عهداً جيداً مشرقاً بإذن الله، ولابد أن نجدد ونصلح ونطور، ولا نكرر أخطاء الماضي في الممارسة النيابية والأداء الحكومي، فهل سنشهد التغيير فعلا.

والله الموفق.

