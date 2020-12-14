قلم الرئيس

الاخيرة

في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي جرت في 5 ديسمبر، شارك سمو رئيس مجلس الوزراء بالاقتراع، وأظهرته الصور التلفزيونية الحية، وهو يحمل «شيئاً أسود» في يده، يحركه يميناً ويساراً، وهو يتأمل ورقة الانتخاب، التي تحمل أسماء مرشحي الدائرة الثالثة.

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وفور انتشار تلك الصور، صرح البعض بأن رئيس الحكومة يصور ورقة الانتخاب، مما يخل بسرية التصويت، ويطعن بصحة العملية الانتخابية برمتها، وأن الرئيس يقوم بهذا الأمر لتبييض الصفحة مع أحد المرشحين المؤثرين، المطلوب دعمهم المستقبلي للحكومة.

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أتت الصور المقربة اللاحقة والحقائق الجلية، لتظهر أن ما كان بيد سمو الرئيس هو «القلم الأسود»، الموجود في قاعة الانتخاب، وإن تأخر الرئيس في الاختيار يبرئ بدلاً من أن يدين، كونه يعني أن الحكومة لم تدعم أياً من المرشحين، وإلا لما احتار رئيسها أياً منهم يختار.

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آخر محطة: كان بإمكان الحكومة، وأجهزتها، فور انتشار أكذوبة أن رئيسها يصور ورقة الانتخاب، أن توعز لبعض المواقع الإخبارية والمغردين الشرفاء المحترمين بنشر الحقيقة، كي يُقضى على الإشاعة في لحظاتها الأولى.

