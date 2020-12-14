السيطرة على «كورونا» بالكامل نهاية صيف 2021

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أكد مؤسس شركة «بيونتيك» الألمانية التي أنتجت اخيرا مع شركة فايزر لقاحها لفيروس كورونا، أن الوباء العالمي «كوفيد-19» ستتم السيطرة عليه بنهاية الصيف المقبل. وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة «بيونتيك»: « نأمل أن نتمكن من طرح اللقاح بسرعة كبيرة، ما يقلل بشكل كبير الضغط على المستشفيات». وقال إن الأمر سيستغرق تحصين 30 في المئة من الأميركيين باللقاحات لبدء ملاحظة الفرق، حسب ما أشار شاهين لمحطة «فوكس نيوز»، مشيرا إلى أن هذا من الممكن أن يتم بحلول أبريل المقبل، على أن تتم السيطرة على الفيروس عالميا مع نهاية صيف 2021. ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA يوم الجمعة رسميا، الموافقة الطارئة على لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركتي فايزر وبيونتيك، ما يمهد الطريق رسميا لتوزيع العلاج الذي طال انتظاره على نطاق واسع.

