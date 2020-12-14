تايلور سويفت فاجأت جمهورها بألبوم «Evermore»

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أعلنت المغنية الأميركية تايلور سويفت، عن اطلاق البوم جديد، في خطوة شكلت مفاجأة لجمهورها لأنه الثاني لها هذا العام تفصله أشهر قليلة عن البومها الأخير «فولكلور» الذي طرحته في يوليو المنصرم.

تحمل الأسطوانة الجديدة عنوان Evermore، صدرت بدون حملة ترويج مسبق.

وهي تعتبر التاسعة لسويفت التي تحتفل الأحد بعيدها مولدها الحادي والثلاثين.

وفي تغريدة لها على تويتر قالت المغنية الشابة لمتابعيها: «ليس لدي فكرة عما سيحدث بعد ذلك. ليس لدي أي فكرة عن الكثير من الأشياء هذه الأيام ولذا فقد تمسكت بالشيء الوحيد الذي يبقيني على اتصال بكم جميعا. هذا الشيء كان وسيظل دائما «الموسيقى». وليستمر الى الأبد. البوم Evermore في الأسواق الآن»

وفي تغريدة أخرى قالت سويفت: «منذ أن كنت في الثالثة عشرة، كنت أتطلع الى أن أبلغ الحادية والثلاثين، لأنه الرقم الذي ينطوي على دلالة بالنسبة اليّ ولكن مقلوبا. لهذا السبب شئت أن أقدّم لكم هذه المفاجأة».

واستمرت المغنية الأميركية بالترويج لألبومها الجديد بسلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر الذي يتابعها عليه حوالي 88 مليون شخص. بالاضافة الى بقية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وفي تبرير لطرح البوم جديد في هذه الفترة الزمنية القصيرة قالت: «لم نستطع التوقف عن الكتابة» بعد اصدار «فولكلور».

البوم Evermore يتضمن 15 أغنية في النسخة العادية منه، في حين أن النسخة «الفاخرة» تشمل أغنيتين اضافيتين.

