حلا نورة: نحتاج إلى شيء جديد وجريء في مجتمعنا المنغلق

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أكدت الفنانة حلا نورة لـ«النهار» انها تستقبل الاشاعات التي تطلق عليها بالضحك وانها لم تتضايق منها لانها غير صادقة وان الانسان الناجح معرض لتلك الاشاعات والاقاويل وهذا دليل على انها مهمة وكفنانين عليهم «زووم» من الناس وانهم من خلال المجال يتعرضون للكثير لتلك النوعية من الاشاعات. وعن جديدها في الشاشة قالت: سيكون هناك عمل جديد لشهر رمضان القادم ومن الممكن ان يبدأ التصوير في شهر فبراير المقبل وهو من انتاج الفنان نايف الراشد كما انني اعتذرت عن الكثير من الاعمال ومنها مسلسل من نتاج باسم عبدالامير وايضا من مسلسل انتقام ميت وهناك فيلم سينمائي لم يكتب التعاون لي فيه كون الاوضاع صعبة نوعا ما ولكنني متفائلة بسنة 2021.

وعن اهمية موسم شهر رمضان لعرض الاعمال لديها قالت: لان شهر رمضان هو افضل موسم لعرض الاعمال الدرامية وايضا يشهد منافسة و«منو اللي يثبت نفسه بجدارة» ولو يكون هناك زحمة من خلال عرض عدد كبير من المسلسلات في كل القنوات والجمهور دائما يكون متحمسا الى ذلك الشهر بالذات فهو افضل موسم اراه لعرض الاعمال خاصة ان الجمهور يكون ناطر على نار وان كان العمل لم يكتب له ان يكون ضمن الموسم ويكون ما بعد رمضان ومن فرص نجاح العمل هناك مواقع السوشيال ميديا التي تسوق للعمل من خلال المقاطع التي تنتشر بين الجمهور.

وبسؤالها اذا لجوء المطربين الى السوشيال ميديا لعرض اعمالهم الغنائية قالت: يعتبر امراً ايجابياً لان الجمهور «ينطرنا» والسوشيال ميديا تعتبر جزءاً صغيراً من الاعلام ويساعدنا على تسويق اغانينا وبشكل مباشر نرى تعليقات الجمهور سواء كانت ايجابية ام سلبية وايضا ساهم هذا الامر في النجاح وارى «السوشيال ميديا» انها مصدر سعادة وليس سلبيا كما يدعي البعض.

واما عن الاغاني الوطنية قالت: طبعا وهو جزء صغير اقدمه وهو واجب وطني ان اقدم تلك النوعية من الاغاني والاغنية تتم راسخة في ذاكرة الناس وانا قدمت العديد من الاغاني لوطني المملكة العربية السعودية وهذه الاغاني من خمس سنوات والى الان يتغنون بها وهناك العديد من الاغاني في المستقبل.

واما عن المشاركات المسرحية قالت: انا اكثر شيء متحمسة له هو المسرح وفي حال اقرار المرحلة الخامسة سوف اركز اكثر شيء على المسرح وهذا الامر كان مقررا منذ مطلع السنة الحالية ولكن ظروف جائحة «كورونا» اثرت علينا وايضا كانت تلك المشاركات في المهرجانات المسرحية والتي تكون المنافسة فيها شريفة واسعى الى ذلك لحصد جائزة التي ارفع فيها اسم دولتي عاليا وايضا لا استغني عن مسرح الطفل الذي يعبر عن جانب من شخصيتي وانا اعتبر ان كل فنان يوجد في داخله طفل ودائما في السابق ارفض المشاركة في مسرح الكبار والى الان مستمرة في ذلك الرفض لانني ارى نفسي في مسرح الطفل لعدة امور منها انني مغنية وممثلة استعراض. وعن ظروف عدم مشاركتها في مسلسل «شغف» مع الفنانة هدى حسين قالت: بالنسبة لي اعتبر سنة 2019 اجازة واستراحة وعندما عرض علي المشاركة في مسلسل «شغف» كنت من اوئل من عرض عليها المشاركة وبالعكس «موزعلانة» على عدم مشاركتي في العمل ولم ازعل على اي فرصة «تروح مني» لانني عندما اختار فانني اختار بقناعة واعتذر بقناعة ولم تكن هناك اسباب سلبية واسرة العمل تقبلوا هذا الامر.

وعن لجوء الفنانين ان تكون اعمالهم ضمن المنصات العالمية قالت: كل فنان يسعى الى ان يتعدى المرحلة او النطاق الذي يكون فيه وتتسع دائرة نجوميته وهذا مايحدده من خلال مشاركته في تلك المنصات العالمية ويجب ان يجتهد على نفسه وان يكون لديه قبول خاصة ان الناس اصبحت تلجأ الى تلك المنصات لعرض الاعمال الجريئة بطرحها ونحن نحتاج الى شيء جديد وجريء في مجتمعنا المنغلق وارى ان هناك تطوراً في طرح القصص وفي الخليج توجد طاقات هائلة وكثيرة ولماذا نرى المجتمع الغربي ونحصر التطور عندهم ونحن لاينقصنا شيء من الادوات التي تساعد على التميز خاصة ان الجمهور اصبح لديه تقبل لتلك الافكار الجديدة لانها موجودة في الواقع مثل القصص والمشاكل الاسرية ومشاكل الشباب وانا مع التطور بشكل قوي.

