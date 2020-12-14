السليطي: فترة النقاهة أسهمت في استدعاء الأفكار

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بعد تماثله للشفاء عقب رحلة علاج طويلة أمضاها في تايلند عاد بسلامة الله الى قطر الفنان القدير غانم السليطي وكان في استقباله في مطار حمد الدولي عدد من الفنانين وفي مقدمتهم الفنان القدير صلاح الملا مدير مركز شؤون المسرح. وقد أعرب السليطي عن شكره لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ولحكومة دولة قطر التي لم تأل جهدا في مساندته خلال رحلة علاجه كما قام بطمأنة جمهوره على صحته وقال: أسعدني كوني أصبحت مُحاطا بعائلتي وبالأصدقاء الذين حرصوا على استقبالي في المطار.

وتوجه بالشكر الى كل من سأل عنه أثناء فترة العلاج مؤكدا على أن حب الناس يظهر دائما في مثل هذه الأوقات وأشار الى أن دعاء أهل قطر له كان أحد أسباب استرداد عافيته مؤكدا على أنه يدين بالكثير لهذا البلد وسوف يسعى جاهدا لتقديم أقصى ما في جهده لهذا الوطن الغالي حيث انه مازال يمتلك الكثير بداخله لجمهوره العظيم.

وعن موعد عودته للساحة الفنية قال: الفنان لا يغيب عن المشهد ففراغ الفنان عمل في حد ذاته، وفترة النقاهة ساهمت بلا شك في استدعاء الأفكار الابداعية.

وأضاف: خلال رحلة علاجي الطويلة امتلأت رأسي بكثير من الأفكار التي سأسعى لتقديمها مستقبلا وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة نشاط فني بالنسبة لي.

