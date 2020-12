Top Movies

إضاءات

The Croods:ANew Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وإيماستون وريان رينولدز.

Half Brothers فيلم كوميدي ودراما، للمخرج ليوكي غرنيفيلد، والنجوم مثل: لويس جيراردو وكونور دل ريو وجوسيه زيو نيغا.

Freaky فيلم كوميدي وإثارة ورعب، للمخرج كريستوفر لاندون والنجوم مثل: كاثرين نيوتن وسيليست اوكونود وفينسي فوفن.

All My Life فيلم رومانسي ودراما، للمخرج مارك مايرز، والنجوم مثل: جيسيكا روث وهاري شوم جونيور وماريلي سكوت.

ELF فيلم مغامرات وكوميدي وعائلي، للمخرج جون فامزيو، والنجوم مثل: ويل فيريل وجامز كان وبوب نيوهارك.

The War with Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي، للمخرج توم هيل، والنجوم مثل: روبرت دي ينرو وآوماثورمان ورب ريغلي.

Come Play فيلم دراما ورعب وغموض، للمخرج جاكوب شاسي، والنجوم مثل: أزهي روبرتسون وجيليان جاكوبس وجون غالاغر.

Let Him Go فيلم جريمة ودراما وإثارة، للمخرج ثوماس بيزوشا، والنجوم مثل: ديانا لاني وكيفن كوسنتر وليزلي مانفيل.

Honest Thief فيلم اكشن وجريمة ودراما، للمخرج مارك ويليامز، والنجوم مثل: نيام نيسون وكاتي والش وجاي كورتني.

Die Hard فيلم اكشن وإثارة، للمخرج جون مكيترنان، والنجوم مثل: بروس ويلز وألان ريكمان وبوني بيد يليا.