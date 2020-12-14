«رحلة هند صبري» مع برنامج الأغذية العالمي

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صورت الممثلة التونسية هند صبري سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي فيديو يستعرض لقطات من عملها مع البرنامج على مدى السنوات العشر الماضية. ويأتي هذا الفيديو قبل يومين فقط من تسلم برنامج الأغذية العالمي لجائزة نوبل للسلام لعام 2020 في 10 ديسمبر الحالي في احتفال افتراضي. ومن جانبها قالت صبري: «علمتني هذه السنوات الشعور بالامتنان، وأن أشكر الله على نعم كثيرة لا نشعر بها. إننا نميل إلى نسيان معنى أن يكون لديك سقف فوق رأسك، أو أن تكوني أماً قادرة على إطعام أطفالها، أو أباً لا يقضي الليل كله يفكر إذا كان لدى أطفاله الطعام الذي يحتاجون إليه كي ينمون بشكل صحي. وقبل عشر سنوات، وعدت نفسي بأنني لن أكون سفيرة للنوايا الحسنة بالاسم فقط. وآمل ألا أخذلكم أو أخذل نفسي». وتم تعيين الفنانة الحائزة على العديد من الجوائز كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2010. وعلى مدار السنوات العشر الماضية، زارت هند صبري عمليات برنامج الأغذية العالمي في مصر وتونس والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وبنغلاديش.

وتضيف هند التي تحرص على نقل تجربتها الإنسانية وقيمها إلى أطفالها: «لم يكن لدي أطفال عندما بدأت العمل مع برنامج الأغذية العالمي. والآن لدي عالية، 10 أعوام، وليلى، 8 أعوام. أحكي لهما عن العمل الذي أقوم به مع برنامج الأغذية العالمي، وزياراتي لمخيمات اللاجئين ومشروعات البرنامج في جميع أنحاء العالم. وأنا أعلمهما أن الجوع ليس منفصلاً عن الجهل، وليس منفصلاً عن الحرب أو كل الأشياء السلبية التي تحدث في العالم». يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية لأكثر من 23 مليون شخص في 13 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعمل في بعض من أصعب بيئات العمل في العالم بسبب النزاعات الدائرة بالإضافة إلى النزوح الجماعي والمطول. إن جائزة نوبل للسلام لعام 2020 الممنوحة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هي اعتراف بالصلة المهمة بين النزاعات والجوع والدور المهم الذي تقوم به المساعدات الغذائية في دعم الخطوة الأولى نحو السلام والاستقرار.

