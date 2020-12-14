«لوياك» تحتفل بيوم التطوع العالمي

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احتفلت مؤسسة لوياك بيوم التطوع العالمي وذلك عبر الحفل الافتراضي الذي أقيم على منصة زووم، بحضور نائب رئيس مجلس ادارة لوياك والمدير التنفيذي فادية المرزوق، والعديد من المتطوعين من لوياك الكويت الأردن ولبنان، حيث استعرض المتطوعون انجازاتهم خلال عام 2020 رغم الظروف التي واجهوها والتي لم تشكل عائقاً أمامهم لإكمال مسيرة التطوع.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة يسرى العيسى رئيس الخدمة المجتمعية في لوياك، أهمية نشر ثقافة التطوع في المجتمع بحيث يعتبر الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع. وتابعت: نرتكز في لوياك على ثقافة التطوع في جميع برامجنا لاسيما في برامج الخدمة المجتمعية، بحيث نحرص أن يكون التطوع منهجاً ثابتاً في مجتمعنا، ويأتي ذلك دعماً لرسالة لوياك الهادفة في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم وزرع القيم المجتمعية الثابتة فيهم على غرار التطوع.

من جانب آخر أوضحت العيسى أن هذه الأزمة رغم ظروفها الصحية الصعبة إلا انها قربت المسافات بين الدول وجمعت بين المتطوعين من الدول العربية، مشددة على أهمية التعامل مع هذه الجائحة واستغلالها بالشكل الصحيح، وتابعت: استطعنا أن نجمع بين المتطوعون من الكويت والأردن ولبنان «أونلاين» وكنت أتمنى بأن يكون متطوعين لوياك اليمن حاضرين معنا في هذه الفعالية، لكن للأسف وبسبب الظروف الصعبة التي يعانون منها لم يتمكنوا من الحضور إلا أننا فخورون جداً بهم وبإنجازاتهم خلال هذا العام رغم جميع الظروف التي يعانون منها.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم تأسيس لوياك كمنظمة غير ربحية في الكويت في عام 2002، وعلى مدى 18 عاما، حمل مؤسسو لوياك على عاتقهم مهمة تمكين الشباب من تطوير قدراتهم.

