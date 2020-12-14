روسيا تختبر «سلاح يوم القيامة»

عربيات ودوليات

تمكنت غواصة نووية روسية من اطلاق 4 صواريخ عابرة للقارات، في محاولة لاظهار جاهزية القوات النووية لموسكو وسط توتر مع الولايات المتحدة، اذ لم يبق هناك سوى اتفاقية نووية بين الطرفين وتشارف على الانتهاء. وذكرت وزارة الدفاع الروسية ان الغواصة «فلاديمير مونوماخ» التابعة لأسطول المحيط الهادئ نجحت في اطلاق اربعة صواريخ من طراز «بولافا» من تحت الماء في بحر اوخوتسك، غير البعيد عن المحيط الهادئ. وأضافت الوزارة ان الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية اصابت اهدافها المفترضة في منطقة ارخانجيلسك في روسيا القريبة من فنلندا، مما يعني انها قطعت اكثر من 5500 كيلومتر.

