يمين ترامب يبدأ «المعركة».. وصدامات في واشنطن

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واشنطن- الوكالات: يدلي أعضاء المجمع الانتخابي الأميركي بأصواتهم، اليوم عندما تجتمع الهيئة الانتخابية بحسب ما ينص الدستور لاضفاء صفة رسمية على فوز جو بايدن، الذي من المتوقع ان يحصل على 306 اصوات مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب. ومن ثم يجتمع الكونغرس في 6 يناير لفرز الأصوات الانتخابية، والتصديق بشكل نهائي على الفائز بالرئاسة ونائب الرئيس.

الى ذلك افادت شرطة ولاية واشنطن بأن شخصا تعرض لاطلاق نار خلال صدامات بمدينة اولمبيا بين مؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومناوئين له، في حين يواصل ترامب التمسك بفوزه والاصرار على فرضية تزوير الانتخابات.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» ان عدة اشخاص تعرضوا للطعن اثناء صدامات بين مؤيدين للرئيس ترامب ومناوئين له في العاصمة واشنطن خلال تجمع بدعوة من حركة «براود بويز» اليمينية للاحتجاج على نتائج الانتخابات.

وجاء ذلك بعد ان نشر ترامب سلسلة تغريدات متلاحقة على حسابه في تويتر تعليقا على قرار المحكمة العليا الرافض لدعوى ابطال النتائج في 4 ولايات. وقال ترامب ان «المعركة بدأت للتو» وان المحكمة العليا خذلته حقا. ولاحقا جدد ترامب التعبير عن استيائه من قضاة المحكمة العليا بسبب رفضهم قبول دعوى قضائية رفعها المدعي العام في تكساس، للمطالبة بابطال نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان، وويسكونسن.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» انه محبط جدا، متهما قضاة المحكمة العليا بأنهم لم يمتلكوا الشجاعة لقبول القضية رغم ان فريقه القانوني اثبت التزوير، على حد قوله.

وفي الوقت ذاته، رفض قاض فدرالي في ولاية ويسكونسن دعوى قضائية طالبت فيها حملة ترامب بابطال فوز جو بايدن في الولاية. وطالبت الحملة في الدعوى المرفوضة من القاضي ان يأمر المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بتعيين الناخبين الكبار في المجمع الانتخابي.

في المقابل قال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي ان الانتخابات لم تسرق من الرئيس دونالد ترامب لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن، وان القرار الأخير للمحكمة العليا يعد دليلا على ذلك. وأكد كاسيدي في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» ان الانتخابات انتهت، وأن ترامب اعترف بفوز بايدن حينما امر بالشروع في اجراءات نقل السلطة.

من جهة اخرى، نقلت وكالة اسوشيتد برس عن مصدر في وزارة العدل الأميركية، ان الوزارة اصدرت مذكرة استدعاء بحق هانتر بايدن نجل الرئيس المنتخب جو بايدن، للمطالبة بوثائق بشأن علاقته بنحو 20 كيانا، بينهم شركة الغاز الأوكرانية بوريسما.

