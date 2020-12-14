ميلانيا تحزم حقائبها وتبحث عن مستحقاتها المالية

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واشنطن - الوكالات: أكدت مصادر ان السيدة الاولى في اميركيا ميلانيا ترامب «لا تطيق الانتظار» بعد حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية وهزيمة زوجها دونالد ترامب وبدأت بالفعل اجراءات انتقالها من واشنطن.

وبعد شهر من اعلان موقع شبكة «سي ان ان» عن الانقسام داخل دائرة ترامب اذ تنصحه ميلانيا بالتصالح مع فوز جو بايدن، اعلن الموقع انه بعد ايام فقط من اعلان الاحصاء النهائي للأصوات كلفت السيدة الأولى مبعوثا سريا لمعرفة ما هو متاح لها من حيث الميزانية وتخصيص الموظفين لحياتها بعد الرئاسة.

وبعيدا عن محاولات ترامب لاكتشاف اي طريقة تبقيه في البيت الأبيض وتقديم حملته الانتخابية ما يقرب 50 دعوى قضائية للطعن في الانتخابات، وباءت جميعها بالفشل، تشرف ميلانيا بنفسها على تعبئة اغراضها، لنقلها من البيت الأبيض.

وقال مصدر مقرب من ميلانيا انها «فقط تريد العودة الى المنزل» وعند سؤاله عما تشعر به السيدة الأولى حيال خطط زوجها لخوض الانتخابات مرة اخرى في عام 2024، قال المصدر انه «قد لا تجري الأمور بشكل جيد».

ولم يعلن بعد بشكل رسمي عن مكان انتقال الزوجين بعد رحيلهما من البيت الأبيض، وأشار تقرير لمجلة «بيبول» الى انهما في الأغلب سينتقلان الى منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا كما يقضيان بعض الوقت في ابراج ترامب في نيويورك.

