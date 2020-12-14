واشنطن تعتمد الصحراء ضمن خريطة المغرب

عربيات ودوليات

الرباط - الوكالات: أعلن السفير الأميركي في الرباط دافيد فيشر، ان الولايات المتحدة اعتمدت خريطة للمغرب تضم منطقة الصحراء المغربية جنوبي المملكة، في تفعيل لما اعلنه الرئيس دونالد ترامب، الخميس، بشأن موقف واشنطن الداعم للرباط.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فيشر قوله «هذه الخريطة هي التجسيد المادي لاعلان الرئيس ترامب الجريء قبل يومين، الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء»، قبل ان يوقع «الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة الأميركية لمملكة المغرب».

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، اكد فيه الطرفان على اهمية «الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين، والارتقاء بها الى تحالف حقيقي يشمل جميع المجالات».

وبحسب البيان المغربي، فان الرئيس الأميركي اعلن ان الولايات المتحدة قررت «فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من اجل تشجيع الاستثمارات الأميركية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

