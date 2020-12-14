الزبيدي لـ«النهار»: الأحزاب ابتلعت منظومة الدولة العراقية

عربيات ودوليات

أكد الدكتور سلام الزبيدي، القيادي والمتحدث باسم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي، ان الوضع السياسي في العراق لايزال مرتبكا، ولا وجد رؤية واضحة لمستقبل العملية السياسية في ظل استمرار المناكفات والصراعات والاصطفافات وتغليب المصلحة الحزبية والعرقية.

وقال الزبيدي لـ النهار، نحن مع بناء مرحلة جديدة وتغيير شامل لشكل النظام السياسي واصلاح منظومة الدولة التي ابتلعتها الاحزاب والكيانات، من خلال بناء دولة مؤسسات حقيقية تؤسس لحكم رشيد، معتبراً ان عودة العراق الى الحضن الدولي والاقليمي مهم جدا في المرحلة القادمة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

? ما موقفكم من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لترميم البيت الشيعي؟

? موقف ائتلاف النصر من الدعوة الاخيرة للسيد مقتدى الصدر وانسجاماً مع مطالب الاصلاح والتغيير التي عبرت عنها انتفاضة تشرين، وايماناً منا بضرورة وجود التزامات ضامنة لصلاح المجتمع والدولة، ولضمان مبدأ التكامل بين القوى والفاعليات والشرائح السياسية والمجتمعية، ندعو للبدء بحراك ممنهج لاعتماد ميثاق شرف كاطار مبادئ وطني ملزم لجميع القوى والفاعليات العراقية وتكون طبيعة هذا الميثاق هو ضمان التزامات سياسية حافظة للهوية العراقية وقيمها، وضامنة لصلاح الحكم ونزاهته.

ويجب ان تلتزم القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة بمحاربة الفساد والانحراف والفوضى والتبعية للأجنبي والسلاح والجماعات المنفلتة، ومحاسبة المتجاوزين على الدم والعرض والحرمة والسيادة العراقية.

مراقبة دولية

? كيف تقرأ الوضع السياسي العراقي اليوم؟

? للأسف الوضع السياسي لايزال مرتبكا، ولا توجد رؤية واضحة لمستقبل العملية السياسية في ظل استمرار المناكفات والصراعات والاصطفافات وتغليب المصلحة الحزبية والعرقية، لاتوجد مواقف ثابتة لدى اغلب القوى السياسية، المتغيرات كثيرة وكبيرة والقرار مازال متشظي ومفكك، هناك معادلة خطأ يجب ان تكسر بارادة قوية وفاعل مؤثر، ورؤيتنا بأن خلاص العراق في انتخابات حرة ونزيهة وهذا لا يتحقق الا باعتماد التكنولوجيا البايومترية حصراً، ومراقبة دولية قوية على عمل المفوضية والانتخابات، ولجم السلاح المنفلت، وفرض عقوبات قاسية على كل مرشح او طرف يتورط في اي تزوير او ترهيب او ابتزاز او شراء اصوات بغض النظر عن هويته او انتمائه.

سوء الإدارة

? ما تقييمك لخطوات الحكومة الحالية حتى الآن؟

? عمل الحكومة لغاية هذه اللحظة غير ملبي للطموح، ومع الاسف كل خطوات الحكومة الاصلاحية التي تعهدت بها وتضمنها منهاجها الحكومي، كانت متجزئة وغير مكتملة وتفتقر الى التخطيط والدراسة، وعانت حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي من سوء الادارة وتحديدا بالجانب الاقتصادي في ايجاد حلول ناجعة لمعالجة تمويل العجز المالي وتعظيم الايرادات وضغط النفقات وايجاد بدائل عن الايرادات النفطية، وكذلك محاربة الفساد المستشري واستعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة حيتان الفساد وبسط نفوذ وهيبة الدولة.

ائتلاف النصر يلفت انظار الحكومة في كل بياناته، الى ضرورة الاهتمام بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية والتي تعتبر الاساس الشرعي لانبثاقها، فمعيار نجاح او فشل، تقدم او تأخر الحكومة يتبع تنفيذها لمهام المرحلة الانتقالية. وعلينا التأكيد عليها دوما وجعلها معيارا للاداء والتقييم والموقف، ودائما ما كان نقدنا ايجابيا من اجل تقويم عمل الحكومة وتصحيح مسارها نحو الهدف الاساسي الذي انبثقت عنه.

? هل انتم مع صعود جيل سياسي جديد الى الواجهة في الانتخابات المرتقبة؟

? نعم بكل تأكيد نحن مع بناء مرحلة جديدة وتغيير شامل لشكل النظام السياسي واصلاح منظومة الدولة التي ابتلعتها الاحزاب والكيانات، من خلال بناء دولة مؤسسات حقيقية تؤسس لحكم رشيد يقوده الكفاءات والطاقات الوطنية الفاعلة المؤمنة بعراق قوي موحد، وهذا الجيل يجب ان تعبر عنه صناديق الاقتراع بعد ضمان اجراء انتخابات حرة نزيهة عادلة بشرطها وشروطها وباشراف اممي يضمن سلامتها ويعيد ثقة الشارع بها، اما خلاف ذلك اعتقد بل اجزم ان العزوف عنها والمقاطعة ستكون كبيرة جدا، الجيل الجديد والكفاءات (بغض النظر عن خلفيتها العرقية او الاثنية) واحد من اهدافنا كمشروع لائتلاف النصر في تحقيق تغيير جذري نحو اصلاح منظومة الدولة ومؤسساتها.

عراق المركز

? كيف تفسرون الحراك الدبلوماسي الدولي باتجاه العراق؟ وهل العراق قادر على استعادة دوره الطبيعي ولعب دور الوسيط في ازمات المنطقة؟

? العراق اليوم كدولة بأمس الحاجة الى علاقات ايجابية مع جميع دول العالم لتأثيرها البنيوي على سيادته واقتصاده وكيانه ككل، وليس من مصلحة العراق معاداة اي طرف، كما ليس بمصلحة العراق والمنطقة والعالم انحياز العراق لأي محور اقليمي او دولي، انحياز العراق يؤدي الى استقطابات وصراعات جيوسياسية هائلة يهدد وحدة العراق واستقرار المنطقة. والنظرية المركزية التي تبنى عليها الدولة العراقية في علاقاتها الخارجية ودورها الاقليمي الدولي هي: نظرية عراق المركز وليس عراق الأطراف، وعليه كل الزيارات الخارجية لرئيس الحكومة او الزيارات التي استقبلها العراق على ارضه يجب ان تراعي قضايا السيادة والمصالح السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وحتى الصحية في ظل تفشي جائحة كورونا، مع جميع الدول العربية والصديقة والمجاورة والأجنبية على وفق العوامل التالية: وحدة الموقف العراقي، اعتماد نظرية عراق المركز، العلاقات الايجابية مع جميع الأطراف، عدم الانحياز، تحييد العراق بصراع الدول، فك ارتباط العراق بالملفات الاقليمية المتفجرة، سياسة تخادم المصالح وجعل الاقتصاد ومصالح المواطنين هو قاعدة التعاون بالمقام الأول.

قضية الوجود العسكري الأجنبي والأميركي تحديداً، وبلدنا الحبيب احوج الى الدعم الدولي بكل اشكاله وعلى الحكومة الحالية والسيد الكاظمي استثمار هذه الزيارات في فتح حوارات استراتيجية مع دول المنطقة ودول العالم المركزية وايجاد شراكات راسخة تعزز من قوته وتطوره وبناء اقتصاده والنهوض بالبنية التحتية وتهيئة ارض خصبة لتشجيع الاستثمارات ودخول الشركات العالمية الرصينة، وفق مقتضيات مصالح البلد للخروج من نفق الازمات والتركمات، الى الان لم تفض هذه الزيارات بشيء ملموس وموثر، ولكن نحن ندعم هذا الاطار ونشجع عليه كثيرا لأننا نومن ان عودة العراق الى الحضن الدولي والاقليمي مهم جدا في المرحلة القادمة.

