إيران تعلن حل «سوء الفهم» مع تركيا

عربيات ودوليات

قالت السفارة الايرانية في تركيا ان «سوء الفهم» بين طهران وأنقرة انتهى عقب الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية البلدين.

واضافت السفارة في تغريدة ان الطرفين اكدا اهمية تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين. وبحث وزيرا خارجية البلدين خلال مكالمة هاتفية السبت الخلاف الدبلوماسي الذي برز بين دولتيهما بعدما تلا الرئيس التركي اردوغان خلال زيارته الى باكو اخيرا، ابيات شعر بقلم الشاعر الاذربيجاني بختيار وهاب زاده تتحدث عن نهر آراس الحدودي، الأمر الذي اثار غضب المسؤولين الايرانيين، ورأى في ذلك الكثير من الايرانيين اعتداء على سيادة بلدهم.

