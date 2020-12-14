«البنتاغون» تصف توزيع اللقاح بـ«إنزال النورماندي»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ان شحنات لقاح فيروس كورونا ستبدأ بالوصول الى جميع الولايات الأميركية صباح اليوم مشبهة عملية توزيع اللقاح بـ«انزال النورماندي» بينما حذر رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان جورج ماير من تعرض عمليات نقل اللقاح ومراكز التطعيم لهجمات.

وشبه مدير العمليات في وزارة الدفاع الأميركية الجنرال غوستاف بيرنا عملية التوزيع بانزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية قائلا في مؤتمر صحافي ان شحنات اللقاح من شركة «فايزر» بدأت تجد طريقها الى مستودعات شركات النقل السريع تمهيدا لتوزيعها على مئات المراكز في انحاء الولايات المتحدة.

وانزال النورماندي هو اكبر عملية انزال عسكري بحري في التاريخ، ونفذتها قوات الحلفاء في 6 يونيو 1944 خلال الحرب العالمية الثانية وجرت في سواحل فرنسا الشمالية بغرض تحرير مناطق شمال غرب اوروبا من احتلال المانيا النازية وقد اسهم الانزال في انتصار الحلفاء في الحرب بقيادة اميركا.

وقال الجنرال بيرنا انه في غضون الساعات الـ24 المقبلة ستنقل شحنات اللقاح من منشآت تصنيع شركة فايزر الى مستودعات شركتي «يو بي اس» وفيدكس وستصل اللقاحات الى 663 موقعا على مستوى البلاد هذا الأسبوع. وتأتي هذه التعبئة العسكرية في الولايات المتحدة اكبر بؤرة عالمية للفيروس بعدما اعطت الجهات التنظيمية في البلاد مساء الجمعة موافقتها على لقاح شركتي «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية.

وقال المسؤول العسكري الأميركي ان من المتوقع ان يحصل العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في دور الرعاية على معظم الدفعة الأولى من اللقاحات التي يصل عددها الى 2.9 مليون جرعة، وذلك الشهر الحالي.

وبالتزامن مع بدء توزيع اللقاح، سعت الجهات التنظيمية لطمأنة الأميركيين بأن اللقاح الذي تمت الموافقة عليه في زمن قياسي آمن ولم تتم التضحية فيه بالسلامة مقابل السرعة. وقال رئيس ادارة الأغذية والعقاقير الأميركية ستيفن هان في مؤتمر صحافي «عملنا بشكل سريع اعتمادا على الحاجة الماسة التي تقتضيها مواجهة هذه الجائحة لامن اجل اي ضغوط خارجية اخرى» مشددا على ان ادارته «طبقت معايير عالية في مراجعة لقاح فايرز في مجالي السلامة والفعالية بحيث يمكن للأميركيين ان يثقوا فيه».

من جهة اخرى حذر رئيس مؤتمر وزراء الداخلية في المانيا في تصريح لشبكة «دويتشلاند» الاعلامية المحلية من احتمال تعرض عمليات نقل لقاح كورونا ومراكز التطعيم به لهجمات، مشددا على ضرورة «حماية عملية النقل والمراكز بسبب الأجواء المحمومة والتصريحات المتطرفة من معارضي التطعيم».

وفي لندن ذكرت مصادر ان السلطات الصحية لم تسجل اثارا جانبية خطيرة بين كبار السن الذين تلقوا لقاح «فايزر» منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد ان قالت هيئة الصحة الوطنية في انكلترا، الأربعاء ان هيئة الرقابة البريطانية اوصت بألا «يحصل مرضى لهم تاريخ في امراض الحساسية الشديدة على اللقاح.

ولقاح «فايزر-بونتيك» هو اول لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» يجري التصريح باستخدامه في الولايات المتحدة، حيث حصدت الجائحة حتى الآن ارواح ما يربو على 295 الف شخص وتقترب الاصابات من حاجز 16 مليون حالة. وكانت بريطانيا وكندا و3 دول اخرى قد صرحت بالفعل باستخدام اللقاح.

وفي سياق متصل، قالت شركة «موديرنا» الأميركية لتصنيع الأدوية واللقاحات ان حكومة الولايات المتحدة اشترت 100 مليون جرعة اضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا لتبلغ الكمية التي اشترتها 200 مليون جرعة، الى حد الآن.

وقالت الشركة في بيان انها ستقوم بتسليم 20 مليون جرعة نهاية الشهر الجاري، ضمن الدفعة

وعلى الصعيد العالمي، فاق عدد المصابين بالفيروس 70.5 مليونا، ضمنهم قرابة مليون و600 الف حالة وفاة، وفق احصاء لوكالة رويترز.

