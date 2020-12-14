البحرين تعتمد استخدام «اللقاح الصيني»

عربيات ودوليات

المنامة - الوكالات: أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح «كوفيد-19» المنتج من قبل شركة «سينوفارم» الصينية، ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا وذلك بعد ان تقدمت شركة «جي 42 للرعاية الصحية» وكيل شركة «سينوفارم» في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بجميع المستندات المطلوبة مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع.

وأظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الاصابة بفيروس كورونا كما سجل الاقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة او الشديدة بعد ان تم اختباره على 42299 متطوعا، وفقا لوكالة انباء البحرين. والجدير بالذكر ان البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة «من اجل الانسانية»، حيث شارك اكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة.

