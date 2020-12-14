العراق.. انحسار «كورونا» المفاجئ يوحي بـ«مناعة القطيع»

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: شهد العراق انخفاضا ملحوظا في اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا رغم مضاعفة وزارة الصحة الاتحادية لعدد المسحات اليومية وبصورة عشوائية ولما يزيد على 34 ألف مسحة في اليوم. ويشهد العراق منذ اسابيع انخفاضا في الاصابات بعد ان وصل قبل اشهر للذروة بتسجيل اكثر من 5500 اصابة يوميا، لينخفض معدل الاصابات خلال الأيام الماضية الى حوالي الربع.

جدير بالذكر ان العراق سجل منذ اكتشاف اول اصابة بالفيروس في فبراير الماضي 571 الف اصابة بعدد وفيات بلغ 12 الفا و526. بالمقابل فان عدد الاصابات يستمر بالانخفاض ليسجل في 11 ديسمبر 1347 اصابة يوميا فقط مقابل 1930 حالة شفاء و23 حالة وفاة.

في ظل الانخفاض اللافت لأعداد الاصابات اليومية قال المدير العام دائرة صحة الكرخ بالعاصمة بغداد د. جاسب لطيف الحجامي انه كان من المتوقع ان تنخفض اعداد الاصابات خلال الصيف الماضي على اعتبار ان درجات الحرارة وصلت الى 50 درجة مئوية، الا ان ما حصل هو تسجيل العراق اكثر من 5 آلاف اصابة يوميا.

وعن انخفاض الاصابات حاليا علق الحجامي ان دول العالم باتت تشهد ارتفاعا قياسيا في الاصابات الا ان العراق يشهد حالة معاكسة، اذ هناك انخفاض واضح بعدد الاصابات والوفيات مما قد يشير الى احتمالية حدوث «مناعة القطيع».

وفسر ذلك، بأن السبب يعزى لعدم التزام العراقيين بالاجراءات الوقائية، مما يعني تعرضهم لكميات معينة من الفيروس الأمر الذي ولد اجساما مضادة لديهم شبيهة باللقاح، لافتا الى ان كثيرا من الأطباء العاملين في ردهات العزل لمصابي الفيروس لم يصابوا او كانت اصاباتهم طفيفة على خلاف بقية الأطباء (من تخصصات اخرى) الذين توفي العديد منهم نتيجة الفيروس.

من جانبه قال عميد كلية التقانات الطبية في جامعة الزهراء واستشاري الصحة العامة د. حسن القزاز ان معظم الدلالات تشير الى ان العراقيين اكتسبوا مناعة القطيع. وأعرب القزاز في حديث لموقع قناة «الجزيرة» عن اعتقاده بأن هناك اعدادا هائلة من الاصابات لم يكشف عنها ولم تسجل لدى وزارة الصحة مما يعني تكوين اجسام مضادة لدى الغالبية وحدوث مناعة القطيع.

لكن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر اعلن ان وزارته متوجسة من حدوث طفرة في الاصابات، وأنها لا تستطيع تفسير انخفاض اعداد الاصابات بحدوث مناعة القطيع.

ويعزو البدر توجسه في ان فصل الشتاء لا يزال في بداياته ولا توجد دراسة علمية معتبرة ودقيقة صادرة عن المعاهد الطبية العالمية تؤكد ان العراق حاز مناعة القطيع ضد فيروس كورونا.

