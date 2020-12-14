«بريكست» في لحظة حاسمة.. وبريطانيا تصعِّد عسكرياً

عربيات ودوليات

بروكسل- الوكالات: اعلنت وزارة الدفاع البريطانية انها ستضع 14 ألف عسكري اضافي على اهبة الاستعداد وسط تهديدات بمنع صيادي الاتحاد الأوروبي من دخول مياه الصيد البريطانية في حال عدم الاتفاق مع الاتحاد. ومع اقتراب الموعد النهائي لفك ارتباط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي وصلت التوترات بين لندن والاتحاد الى نقطة الغليان مع عدم تمكن الطرفين من التوصل الى اتفاق حول مناطق الصيد. وقالت وزارة الدفاع البريطانية انها مستعدة لنشر 14000 عسكري اضافي ليكونوا على اهبة الاستعداد في الأول من يناير الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد «بريكست». ونقلت القناة الرابعة البريطانية عن مصادر مطلعة قولها ان «الجيش جاهز ليوم الأول من يناير». واحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي بخصوص «بريكست» هو حقوق الصيد والحصص حيث حاول الاتحاد الأوروبي الضغط للحفاظ على حقوقه في مياه الصيد البريطانية. وخلال المفاوضات مع بريطانيا، كانت فرنسا هي الأكثر صراحة في مخاوفها بشأن التنازلات النهائية، كما اثارت دول مثل بلجيكا وهولندا والدنمارك مخاوفها وعارضت فرنسا بشدة خطط بريطانيا لاستعادة السيطرة على مياه الصيد.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» ان وزراء بريطانيين حذروا المتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق. وتأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف من حدوث نقص في المواد الغذائية وأضافت الصحيفة ان الحكومة طلبت من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة اسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا.

وتخطط حكومة بوريس جونسون لحزمة انقاذ بـ10 مليارات جنيه للصناعات الأكثر تضررا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وسيبت الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمصير مفاوضات مرحلة مابعد «بريكست» الشائكة اما لناحية الاقرار بفشل يتوقع ان تكون له عواقب وخيمة او للقول ان التوصل الى اتفاق لا يزال ممكنا قبل عشرين يوما فقط من الانفصال النهائي بين الطرفين ولايمكن استبعاد اي سيناريو بما في ذلك اعلان تسوية غير متوقعة نظرا الى التوتر الشديد في هذه المباحثات التي كثرت فيها محاولات الخداع وعدم احترام المهل المحددة وشهدت مستجدات مباغتة منذ انطلاقها في مارس الماضي.

الا ان المنحى المسجل حتى مساء السبت كان سلبيا وقال مصدر حكومي بريطاني في وقت تتواصل فيه المباحثات في بروكسل «في وضعه الحالي، لا يزال عرض الاتحاد الأوروبي غير مقبول». وأضاف «ينبغي على اي اتفاق ان يكون عادلا وأن يحترم المعطى الأساسي ومفاده ان المملكة المتحدة ستكون دولة تتمتع بالسيادة في غضون ثلاثة اسابيع».

وعلى صعيد عملي وتحسبا لعدم التوصل الى اتفاق، عرضت المفوضية الأوروبية تدابير طارئة تهدف الى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة ستة اشهر بين الطرفين بشرط ان تفعل لندن الشيء نفسه. وتهدف الاجراءات ايضا الى ضمان الوصول المتبادل الى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين في العام 2021. وكانت الدول الأعضاء التي تقف منذ اشهر صفا واحدا وراء كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، تطالب بهذه الاجراءات. ويبدو ان التسوية مستحيلة بين البريطانيين الذين يريدون الحصول على حرية تامة على الصعيد التجاري والأوروبيين الحريصين على حماية سوقهم الهائلة.

