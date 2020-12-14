الآثار السيئة بدأت.. طابور شاحنات بطول 10 أميال في كاليه الفرنسية

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: شوهدت طوابير انتظار للشاحنات بطول 10 أميال، في كاليه الفرنسية مع تلاشي الآمال في التوصل الى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد «بريكست» وفقا لصحيفة «الغارديان» البريطانية. وقالت مصادر مقربة من رئيس منطقة هوتس دو فرانس ان هناك زيادة بنسبة 50? في عدد شاحنات البضائع على الطرق القريبة من ميناء كاليه ونفق «يوروتنل» في الأسابيع الثلاثة الماضية. وأوضح المصدر ان الحركة التجارية في شهري نوفمبر وديسمبر تكون نشطة في العادة لكن تحاول عدة شركات ادخال البضائع الى المملكة المتحدة قبل 1 يناير وتلجأ الى تخزين البضائع، وذلك هو السبب الرئيس في الازدحام». وأضاف «عادة ما يكون لدينا حوالي 6000 شاحنة، لكن الآن لدينا 9000 شاحنة، وذلك يظهر عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سواء كانت هناك صفقة ام لا». ويتسبب التأخير في عبور القناة بمشاكل حادة في المملكة المتحدة، فقد اضطرت شركتا هوندا وجاكوار الى وقف الانتاج مؤقتا بسبب نقص قطع الغيار، وظهر يوم الجمعة الماضي ان ايكيا تعاني وتشتكي بسبب ما وصفته بـ «التحديات التشغيلية» حيث تم تعليق شحنات اثاثها في الموانئ. وهذه المؤشرات تعطي لمحة عما ستؤول اليه الأمور في العام المقبل عندما تصبح هناك جمارك وشروط ومعايير جديدة على جانبي القناة، بحسب الصحيفة.