ريال حسم دربي مدريد

دوليه

حسم ريال مدريد دربي العاصمة الاسبانية لصالحه وألحق بجاره وغريمه أتلتيكو الخسارة الاولى هذا الموسم، بفوزه عليه 2-0 أول من أمس ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني. وسجل البرازيلي كاسيميرو (15) والحارس السلوفيني يان أوبلاك (خطأ في مرماه 63) الهدفين في الدربي رقم 167 بين الفريقين.

وعزز ريال حامل اللقب افضليته في مباريات دربي الدوري بفوزه الـ89 مقابل 39 خسارة ومثلها من التعادلات، علمًا ان مجمل المباريات التي جمعت بين الفريقين في جميع المسابقات وصل إلى 226 يتسيدها أيضًا الفريق الملكي.

ورغم الخسارة حافظ أتلتيكو على صدارة الترتيب بـ26 نقطة فيما ارتقى ريال للمركز الثالث بـ23 نقطة.

وهي الهزيمة الأولى للضيوف في الموسم الحالي واتت بعد سبعة انتصارات متتالية، ولم يتذوق اتلتيكو قبل مباراة اليوم طعم الخسارة في الدوري المحلي منذ الأول من فبراير الماضي حين سقط في «دربي» العاصمة أيضًا أمام مضيفه ريال 0-1 في المرحلة الثانية والعشرين من البطولة في الموسم الماضي، خاض بعدها 26 مباراة، تعادل في تسع، وفاز في 17 مباراة.

واهتزت شباك أتلتيكو في المباراة بقدر ما تلقت من اهداف في المباريات العشر التي لعبها هذا الموسم، إذ استقبلت هدفين فقط، الأول في المباراة ضد غرناطة 6-1 والثاني ضد أوساسونا 3-1. وقال دانيال كارفخال «كان أسبوعًا رائعًا خضنا خلاله ثلاث مباريات فزنا بها جميعها وتأهلنا الى ثمن نهائي دوري الأبطال. نحاول استعادة مستوانا مع ضغط المباريات الهائل».

وأضاف «كنا الطرف الأفضل والأكثر سيطرة. ضغطنا بشكل افضل وسجلنا هدفين. لا نزال في مرحلة مبكرة من الدوري والكلام عن حسم اللقب سابق لاوانه».

وأصبح الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد وبطل التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، اكثر لاعب غير إسباني خوضًا للمباريات مع الفريق الملكي في جميع المسابقات (528)، متجاوزا البرازيلي روبرتو كارلوس (527)، فيما عزز القائد سيرخيو راموس العائد من الاصابة رصيده بعدد المشاركات في الدربي إلى 43 مباراة لينفرد بالمركز الأول بتقدمه على لاعبي فريقه السابقين باكو خينتو (1953-1971) ومانولو سانشيس (1983-2001) ولكليهما 42 مباراة. وكان الفريقان قد تجنبا خروجًا كارثيا من دوري الأبطال الأربعاء بفوز الأول على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني والثاني على سالزبورغ النمسوي بالنتيجة نفسها 2-0 في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وسيطر ريال بشكل مطلق على فعاليات الشوط الأول، حتى أن ضيفه لم يسدد طيلة الدقائق الـ45 الأولى على مرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وانتظر الميرينغي حتى الدقيقة 15 لهز شباك اوبلاك اثر ركنية نفذها الألماني طوني كروس وأكملها كاسيميرو برأسه في المرمى (15). وضاعف ريال مدريد النتيجة بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكارفاخال ارتطمت بالقائم الأيسر لترتد لظهر أوبلاك ومنه إلى داخل المرمى (63).

وخطف إشبيلية فوزاً صعبا ومتأخرا بالنيران الصديقة من ارض مضيفه خيتافي بهدف عكسي عبر المدافع خافيير إيتشييتا (81) من ضربة رأسية كان يحاول فيها تشتيت الكرة.

واقترب إشبيلية من المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر. وفي مباراة اخرى، تعادل فالنسيا مع ضيفه اتلتيك بلباو 2-2.

وحقق هويسكا الوافد الجديد إلى البطولة فوزه الأول هذا الموسم وكان على حساب ضيفه ألافيس بهدف رائع لخافي أونتيفيروس (66) بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ورفع هويسكا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير، فيما تجمد رصيد الافيس عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

