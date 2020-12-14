يونايتد وسيتي سلبية.. وهزيمة تشلسي أمام إيفرتون

دوليه

خرج يونايتد وجاره سيتي حبيبين من دربي مانشستر مخيّب على ملعب «أولد ترافورد» انتهى بتعادلٍ سلبي، في مباراة لم ترتق الى مستوى التطلعات في قمة المرحلة الثانية عشرة من الدوري الانكليزي أول من امس، فيما فرّط تشلسي بفرصة الارتقاء الى الصدارة مؤقتًا بسقوطه امام مضيفه ايفرتون بهدف نظيف.

وتجمد رصيد النادي اللندني عند 22 نقطة في المركز الثالث، وقد يخسره بحال فوز ليستر سيتي (21) على برايتون في ختام المرحلة، فيما رفع ايفرتون رصيده الى 20 نقطة في المركز السابع بفارق الاهداف عن يونايتد الثامن ويتقدمان سيتي التاسع بنقطة. يذكر ان سيتي ويونايتد يملكان مباراة مؤجلة.

ودخل يونايتد اللقاء بعد خروج مخيب من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا الثلاثاء بخسارته امام لايبزيغ الالماني 2-3، وكان المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير يتطلع لإزالة بعض الضغط عن كاهليه وتعويض الخيبة الاوروبية من بوابة الدربي، بعدما فشل فريقه في حصد نقطة واحدة من آخر مبارتين قاريتين كانت كفيلة بوضعه في الدور ثمن النهائي.

أما من جهة أخرى، قدم سيتي مستوايات رائعة في دوري الابطال وتصدر مجموعته بخمسة انتصارات وتعادل.

وقال سولسكاير الذي حقق الفوز في مباراتي الدوري الموسم الفائت على سيتي «خلال الفترة التي اشرفت فيها على الفريق، هذا أفضل أداء قدمناه ضد سيتي. ليست أفضل نتيجة بل أفضل أداء».وتابع «إنه تحدٍ ذهني عندما يحصل ذلك (الخروج من دوري الابطال). على الصعيد التكتيكي كنا ندرك أنهم سيسببون لنا المشاكل ولكن كنا ممتازين دفاعيًا. أما مع الكرة فلم نخلق عددًا كافيًا من الفرص». ووضع سيتي حدًا لسلسلة من اربعة انتصارات متتالية ليونايتد في البرميرليغ، فيما واصل الاخير نتائجه المتواضعة على ارضه مكتفيًا بفوز واحد مقابل تعادلين وثلاث هزائم في الدوري.

من جهته اعتبر الاسباني بيب غوارديولا مدرب الضيوف الذين حافظوا على نظافة شباكهم للمباراة السادسة تواليًا في جميع المسابقات «الامر الاهم هو اننا لم نتلق هدفًا. كانت لدينا فرص كافية للفوز ولكن المباراة كانت متقاربة. علينا ان نتمتع بفعالية اكبر في المقدمة».

وعاد أستون فيلا الى سكة الانتصارات بفوز قاتل في الوقت بدل الضائع على مضيفه ولفرهامبتون 1-0، فيما حقق نيوكاسل الفوز بنتيجة 2-1 على ضيفه وست بروميتش.

ورفع أستون فيلا رصيده الى 18 نقطة في المركز الثامن بعد فوز اول اثر هزيمتين متتاليتين.

