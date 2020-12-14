لاتسيو سقط أمام فيرونا

دوليه

بعد أيام قليلة من بلوغه الادوار الاقصائية من دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ 20 عامًا، سقط لاتسيو محليًا 1-2 امام ضيفه فيرونا بأخطاء لاعبيه في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الايطالي. ومنح مانويل لاتساري التقدم لأصحاب الارض بهدف عكسي (45)، فيما سجل الاكوادوري فيليبي كايسيدو هدف التعادل (56)، الا ان الحسم كان للكاميروني ادريان تاميز (67). وبالخسارة الرابعة هذا الموسم في «سيري أ»، فقد فريق المدرب سيموني انزاغي بفرصة الاقتراب من المقاعد الاوروبية حيث تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن فيما تقدم فيرونا الى المركز السادس مع 19 نقطة. وفي مباراة اخرى تقدم اودينيزي عن طريق الارجنتيني ايغناسيو بوسيتو (24) قبل أن يضاعف النتيجة عبر مواطنه رودريغو دي بول (54)، فيما عادل تورينو في دقيقة واحدة بهدفي بيلوتي (66) والبديل فيديريكو بوناتسولي (67)، لكن كلمة الحسم كانت للمقدوني ايليجا نيستوروفسكي (69). وتجمد رصيد تورينو الذي اكتفى بفوز واحد هذا الموسم عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر ما قبل الاخير فيما رفع اودينيزي رصيده الى 13 نقطة في المركز العاشر. وفي المباراة الاخرى، حقق كروتوني فوزه الاول هذا الموسم على حساب ضيفه سبيتسيا القادم الآخر الى دوري النخبة بنتيجة 4-1. مرسيليا هزم موناكو حقق مرسيليا فوزه السادس تواليًا في الدوري الفرنسي وارتقى الى الوصافة مؤقتًا بفوزه أول من امس 2-1 على ضيفه موناكو في المرحلة الرابعة عشرة. وافتتح لوريان توفان (5) التسجيل لأصحاب الارض قبل أن يضاعف الارجنتيني داريو بينيديتو التقدم (13) فيما سجل وسيم بن يدر هدف فريق الامارة (79 من ركلة جزاء). وحقق فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش انتصاره السادس تواليًا محليًا رافعًا رصيده الى 27 نقطة في المركز الثاني خلف باريس سان جرمان بنقطة ومتقدمًا بالفارق ذاته عن كل من ليل الثالث وليون الرابع ومونبلييه الخامس الفائز على لنس 3-2. ويحل ليون على سان جرمان في ختام المرحلة اليوم. ولكن اللافت ان مرسيليا الذي خرج من الباب الضيق من دوري ابطال اوروبا بحلوله في ذيل المجموعة، سيكون قادرا على اعتلاء الصدارة بحال فوزه في مباراتيه المؤجلتين. من جهة أخرى، فرّط موناكو بفرصة دخول المربع الذهبي ومني بهزيمة ثانية تواليًا سبقتهما سلسلة من اربعة انتصارات وتجمد رصيده عن 23 نقطة في المركز الخامس. وفي مباراة أخرى، عاد مونبلييه الى سكة الانتصارات بفوز مثير على مضيفه لنس بنتيجة 3-2 ليتقدم الى المركز الخامس.