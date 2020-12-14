بايرن نجا من الهزيمة

دوليه

نجا بايرن ميونيخ من خسارة كانت تلوح في الأفق بتعادله مع مضيفه أونيون برلين 1-1 أول من امس ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني، التي شهدت خسارة قاسية لبوروسيا دورتموند على أرضه أمام شتوتغارت بنتيجة 5-1 وفوز لايبزيغ على فيردر بريمن 2-0.

في المباراة الأولى، سجل غريشا بريميل (4) لأونيون والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (67) لبايرن.

وخاض ليفاندوفسكي المرشح لجائزة أفضل لاعب في عام 2020 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الى جانب الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مباراته رقم 200 في البوندسليغا مع بايرن، لكنه أجل الوصول لهدفه رقم 250 في البطولة لمباراة لاحقة.

ورفع الدولي البولندي رصيده بهدف اليوم إلى 249 هدفا سجلها في 331 مباراة مع كل من بايرن وبوروسيا دورتموند فريقه السابق، كما عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ13 هدفا. واستعاد العملاق البافاري الصدارة التي تنعم بها لايبزيغ لساعات قليلة، ورفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق الأهداف عن لايبزيغ. في المقابل رفع فريق العاصمة رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس. ورأى فليك أنه كان “يمكننا أن نلعب بطريقة أفضل” واشاد بخصمه الذي لا يستهان به.

ولم تصمد شباك نوير كثيرا، إذ تلقت هدفا بعد ركنية نفذها النمسوي كريستوفر تريميل وحولها غريشا بريميل برأسه إلى الزاوية البعيدة لنوير الذي اكتفى بمتابعتها تدخل مرماه (4).

ومع انتصاف الشوط الثاني أدرك بايرن التعادل بعد مجهود فردي من الفرنسي كينغسلي كومان الذي دخل إلى عمق منطقة أونيون وعكسها خلفية لليفاندوفسكي فسددها الأخير مباشرة في المرمى (67). وفي المباراة الثانية، تعرّض دورتموند لخسارة قاسية امام ضيفه شتوتغارت 1-5 ما يثير علامات استفهام حول مستوى الفريق بدون هدافه النروجي ارلينغ هالاند. وسجّل الأميركي جيوفاني رينا (39) لدورتموند، وسيلاس وامانغيتوكا من كونغو الديمقراطية (26 من ركلة جزاء و52) وفيليب فوستر (60) الفرنسي تانغي كوليبالي (63) والأرجنتيني نيكولا غونزاليس (90+1) لشتوتغارت.ورفع شتوتغارت رصيده إلى 17 نقطة وقفز إلى المركز السادس موقتًا، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 19 نقطة في المركز الخامس بانتظار استكمال المرحلة.

