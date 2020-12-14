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دوليه

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إيطاليا ودعت روسي


تجمهر المئات السبت لوداع البطل القومي باولو روسي الذي قاد إيطاليا الى لقب كأس العالم عام 1982، وذلك في حفل تأبين مؤثر جدا في كاتدرائية فينتشنتسا. وحمل زملاء روسي في مونديال إسبانيا 1982 النعش الخشبي البسيط للاعب المعروف باسم «بابليتو» قبل وبعد الجنازة، وقال مدافع إيطاليا السابق فولفيو كولوفاتي «إذا كنت بطل عالم، فذلك بفضله». وقاد روسي إيطاليا للفوز بكأس العالم في إسبانيا بأهدافه الستة، بينها ثلاثية في الدور الثاني في مرمى برازيل زيكو، وتوج في العام نفسه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا. وتسببت وفاته الأربعاء عن 64 عاما بعد صراع طويل مع المرض، بحالة حزن عميق في البلاد بأكملها، لاسيما في فينتشنتسا، المدينة الشمالية الشرقية التي صعد بفريقها الى دوري الدرجة الأولى.


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