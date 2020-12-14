أولسان إلى نهائي «أبطال آسيا»

دوليه

واصل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي تألقه وصعد الى نهائي دوري أبطال آسيا 2020 عقب فوزه امس على فيسيل كوبي الياباني بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

وأقيمت المباراة على ستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وانتهى شوطها الأول بالتعادل بدون أهداف بعد أن أضاع لاعبو أولسان أكثر من فرصة محققة للتسجيل، وفي الدقيقة 52 تمكن هوتارو ياماغوتشي من تسجيل الهدف الأول لفيسيل كوبي مستغلاً تمريرة حاسمة من تاكويا ياسوي اثر ركلة ركنية، وصلت الى ياماغوتشي داخل منطقة الجزاء فسددها مباشرة معلنا هدف التأهل لفريقه. وارتفعت حرارة اللقاء بشدة عقب ذلك حيث لعبت تقنية حكم الفيديو المساعد دور البطولة، اذ أحرز دايجو سازاكي الهدف الثاني لفريقه الا أن الهدف تم الغاؤه عقب العودة للـVAR في الدقيقة 75. وفي الدقيقة 81 تمكن أولسان هيونداي أخيراً من العودة للمباراة عبر هدف سجله بيورن جونسون الا أنه لم يحتسب في البداية بداعي التسلل ثم عاد الحكم البحريني نواف شكرالله الى تقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

واستمر التعادل بين الفريقين حتى نهاية الوقت الأصلي من المباراة، فلجأ الفريقان الى لعب شوطين اضافيين، وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يتهيأ للعب ركلات الترجيح ارتكب دايا مايكاوا حارس كوبي خطأ لا يصدق عندما حاول الامساك بكرة سهلة داخل منطقة جزاءه الا أن فلتت من يديه وانقض عليها المهاجم البرازيلي جونيور نيغراو الا أن الحارس الياباني منعه من السيطرة على الكرة وعرقله فاحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق الكوري انبرى لها نيغراو محرزاً الهدف الثاني، في الدقيقة 118. بذلك سيلتقي أولسان هيونداي مع برسيبوليس الايراني في المباراة النهائية والتي ستقام في الدوحة السبت المقبل.

